Убийство на Житомирщине: мужчина задушил товарища после застолья

1 июня в одном из сел Коростенского района в доме обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Работники криминальной полиции оперативно установили и задержали подозреваемого в тяжком преступлении.
По информации полиции Житомирской области, погибший - 49-летний хозяин дома. При осмотре его тела были обнаружены ранения на лице и ссадины на шее. Судебно-медицинская экспертиза установили, что причиной смерти стала механическая асфиксия - удушение.
"Мужчина проживал в доме один. Имел склонность к злоупотреблению спиртным. В ходе первоочередных мероприятий нам удалось выяснить, с кем он общался в течение последнего времени. Во время проверки установленного круга лиц и удалось разоблачить причастного к убийству", - рассказал начальник Коростенского ОП ГУНП Дмитрий Гаращенко.
Под подозрением правоохранителей оказался 37-летний местный житель. Предварительно установлено, что он некоторое время гостил в доме погибшего, где мужчины вместе выпивали. После застолья между ними, очевидно, и возник конфликт, следствием которого стало лишение жизни хозяина.
О подозреваемом известно, что ранее он уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. После освобождения из мест лишения свободы нигде не работал.
Полицейские задержали мужчину, при осмотре изъяты личные вещи убитого. За лишение жизни человека задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.