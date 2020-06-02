Убийство на Житомирщине: мужчина задушил товарища после застолья

"Мужчина проживал в доме один. Имел склонность к злоупотреблению спиртным. В ходе первоочередных мероприятий нам удалось выяснить, с кем он общался в течение последнего времени. Во время проверки установленного круга лиц и удалось разоблачить причастного к убийству", - рассказал начальник Коростенского ОП ГУНП Дмитрий Гаращенко.