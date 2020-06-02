В Житомире нашли дерево-гигант, обхват ствола которого составляет 8 метров. ФОТО

Старую иву рекордных размеров на окраине Житомира, в районе бывшего института Хмелехозяйства, обнаружил местный турист-краевед Павел Мокрицкий.
Обхват ствола необычного дерева составляет аж восемь метров, сообщает издание "Голос Украины
".
Для сравнения: 200-летняя ива, которое растет в селе Малиновка Черниговской области и считается старейшей в Украине, имеет обхват ствола 7,5 метра.
"Я измерил несколько вековых деревьев в Украине, и эта ива по охвату - одна из самых толстых в стране, не говоря уже о Житомирщине", - утверждает Павел Мокрицкий.
По приблизительным оценкам, находке краеведа - 250 лет. Павел Мокрицкий убежден, что уникальное дерево должно получить охранный статус и стать местной туристической достопримечательностью.
"Повсеместно, где я видел такие деревья в странах Европы, местные общины зарабатывают на них или даже создают платные музеи, внутри которых - вековое дерево, например олива в г. Бар в Черногории"
, - утверждает он.
Фото Павла Мокрицкого