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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 2 » 17:09:16

В Житомире нашли дерево-гигант, обхват ствола которого составляет 8 метров. ФОТО

Сегодня, 17:34:16 193 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире нашли дерево-гигант, обхват ствола которого составляет 8 метров. ФОТО

 Старую иву рекордных размеров на окраине Житомира, в районе бывшего института Хмелехозяйства, обнаружил местный турист-краевед Павел Мокрицкий.

Обхват ствола необычного дерева составляет аж восемь метров, сообщает издание "Голос Украины".

Для сравнения: 200-летняя ива, которое растет в селе Малиновка Черниговской области и считается старейшей в Украине, имеет обхват ствола 7,5 метра.
 

"Я измерил несколько вековых деревьев в Украине, и эта ива по охвату - одна из самых толстых в стране, не говоря уже о Житомирщине", - утверждает Павел Мокрицкий.


По приблизительным оценкам, находке краеведа - 250 лет. Павел Мокрицкий убежден, что уникальное дерево должно получить охранный статус и стать местной туристической достопримечательностью.

"Повсеместно, где я видел такие деревья в странах Европы, местные общины зарабатывают на них или даже создают платные музеи, внутри которых - вековое дерево, например олива в г. Бар в Черногории", - утверждает он.
 

Фото Павла Мокрицкого
Тэги: Житомир, Дерево
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