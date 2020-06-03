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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 3 » 16:32:04

В Житомирской области 10-летний мальчик, выгуливая собаку, нашел гранату. ФОТО

Вчера, 16:46:04 504 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области 10-летний мальчик, выгуливая собаку, нашел гранату. ФОТО

 10-летний мальчик во время прогулки с собакой нашел гранату. Инцидент произошел 3 июня в городе Новоград-Волынский. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

"Во время прогулки с собакой возле железнодорожных путей, мальчик, примерно 10-летнего возраста, заметил в мусоре чеку гранаты. Ребенок рассказал о находке родственникам, которые и вызвали спасателей", - информирует ГСЧС.

Специалисты осмотрели опасный предмет и идентифицировали его как ручная граната Ф-1.

Группа пиротехнических работ в специально отведенном для этого месте уничтожила гранату, а вместе с ней еще один взрывоопасный предмет, найденный в Новоргад-Волынском районе.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета - сразу сообщите по номерам "101" или "102". Ни в коем случае не прикасайтесь к находке!



Тэги: Житомирская область, граната
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