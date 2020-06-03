В Житомирской области 10-летний мальчик, выгуливая собаку, нашел гранату. ФОТО

10-летний мальчик во время прогулки с собакой нашел гранату. Инцидент произошел 3 июня в городе Новоград-Волынский. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"Во время прогулки с собакой возле железнодорожных путей, мальчик, примерно 10-летнего возраста, заметил в мусоре чеку гранаты. Ребенок рассказал о находке родственникам, которые и вызвали спасателей"
, - информирует ГСЧС.
Специалисты осмотрели опасный предмет и идентифицировали его как ручная граната Ф-1.
Группа пиротехнических работ в специально отведенном для этого месте уничтожила гранату, а вместе с ней еще один взрывоопасный предмет, найденный в Новоргад-Волынском районе.
Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета - сразу сообщите по номерам "101" или "102". Ни в коем случае не прикасайтесь к находке!