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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 10 » 08:33:06

Карантин в Житомире и области снова не ослабили

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Карантин в Житомире и области снова не ослабили

 В Житомире и городской ОТГ с 10 июня не будут ослаблять ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Такое решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета.

Для ослабления карантина количество новых случаев заболевания в регионе не должно превышать 12 на 100 000 населения. В Житомирской области этот показатель по состоянию на 9 июня равен 13,17.

Поэтому, с 10 июня решили не вводить послабления деятельности:
 
  • заведений питания, в частности приема посетителей, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
  • учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения, где проводится мероприятие;
  • учреждений, оказывающих услуги по размещению.

Как сообщал "Журнал Житомира", в течение трех выходных в Житомирской области зафиксировали 72 новых случая заболевания коронавирусом, больше всего в Житомире - 23 человека.
Тэги: Карантин, Житомир
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