Карантин в Житомире и области снова не ослабили

В Житомире и городской ОТГ с 10 июня не будут ослаблять ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Такое решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета.
Для ослабления карантина количество новых случаев заболевания в регионе не должно превышать 12 на 100 000 населения. В Житомирской области этот показатель по состоянию на 9 июня равен 13,17.
Поэтому, с 10 июня решили не вводить
послабления деятельности:
- заведений питания, в частности приема посетителей, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
- учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения, где проводится мероприятие;
- учреждений, оказывающих услуги по размещению.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в течение трех выходных в Житомирской области зафиксировали 72 новых случая заболевания коронавирусом, больше всего в Житомире - 23 человека
.