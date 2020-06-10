Облгосадминистрация забрала у Житомира 10 пригородных автобусных маршрутов

Десять пригородных автобусных маршрутов, которые в течение года были в составе автобусной сети города Житомира, передали назад в областную сеть.
Соответствующее распоряжение председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко "Об упорядочении сети автобусных маршрутов общего пользования", подписанное 26 мая, опубликовали на сайте ОГА
.
"Включити до мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Житомирської області, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13.01.2017 №5 такі автобусні маршрути: №№ 104, 106, 110, 121, 121-А, 125, 126, 127, 167, 169", - говорится в документе.
Как сообщалось, на сайте городского совета опубликовали проект новой автобусной сети Житомира
. Планируется, что в сеть войдут 25 маршрутов.