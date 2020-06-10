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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 10 » 08:54:16

Облгосадминистрация забрала у Житомира 10 пригородных автобусных маршрутов

Сегодня, 08:54:16 522 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Облгосадминистрация забрала у Житомира 10 пригородных автобусных маршрутов

 Десять пригородных автобусных маршрутов, которые в течение года были в составе автобусной сети города Житомира, передали назад в областную сеть.

Соответствующее распоряжение председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко "Об упорядочении сети автобусных маршрутов общего пользования", подписанное 26 мая, опубликовали на сайте ОГА.
 

"Включити до мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Житомирської області, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13.01.2017 №5 такі автобусні маршрути: №№ 104, 106, 110, 121, 121-А, 125, 126, 127, 167, 169", - говорится в документе.



Как сообщалось, на сайте городского совета опубликовали проект новой автобусной сети Житомира. Планируется, что в сеть войдут 25 маршрутов.
Тэги: Житомир, пригород, ОГА, маршрутки
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