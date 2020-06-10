Из-за засухи и лесных пожарах Житомирскую область покидают краснокнижные птицы. ФОТО

«Специалист-орнитолог Николай Весельский замечает, что на обследованной территории (в 3 районах – ред.) журавля серого еще есть довольно много. Всего выявлено 53 территориальные пары и 21 встреча холостых и молодых птиц. Большинство из них (44 пары из 53) покинули традиционные для гнездования болота и сосредоточились на заболоченных участках пойм рек, где среди камышей, осоковых кочек сохранились обводненные участки. Важным критерием присутствия этого вида, в частности для устройства гнезда и ночлега, является наличие воды с достаточной глубиной, которая создает преграду для опасных хищников и нежелательных посетителей», - проинформировали в пресс-службе.