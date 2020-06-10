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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 10 » 13:33:02

Из-за засухи и лесных пожарах Житомирскую область покидают краснокнижные птицы. ФОТО

Вчера, 14:01:02 2889 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за засухи и лесных пожарах Житомирскую область покидают краснокнижные птицы. ФОТО

 В Народичском, Овручском и Олевском районах Житомирщины в этом году наблюдают пересыхания болот из-за отсутствия осадков и масштабных лесных пожаров, в результате чего занесенные в Красную книгу птицы ищут новые места для проживания.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на международный природоохранный проект «Полесье – дикая природа без границ».
 

«Специалист-орнитолог Николай Весельский замечает, что на обследованной территории (в 3 районах – ред.) журавля серого еще есть довольно много. Всего выявлено 53 территориальные пары и 21 встреча холостых и молодых птиц. Большинство из них (44 пары из 53) покинули традиционные для гнездования болота и сосредоточились на заболоченных участках пойм рек, где среди камышей, осоковых кочек сохранились обводненные участки. Важным критерием присутствия этого вида, в частности для устройства гнезда и ночлега, является наличие воды с достаточной глубиной, которая создает преграду для опасных хищников и нежелательных посетителей», - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что из 38 обследованных лесных болот, на которых ранее гнездились журавли, 29 высохли и их оставили птицы. Лишь на 9 уцелевших от высыхания болотах были зарегистрированы гнездящиеся пары.



Из-за масштабного обезвоживания региона, вызванного проведенной в прошлом мелиорацией и современным обезлесением территории, не лучше ситуация и с тетеревом.

«На обследованных болотах, которые известны большим количеством брачных территорий этих птиц, весной зарегистрировано лишь 15 токовищ, на которых насчитывалось по 1-3 «свадебных» самцов. Только на одном токовище их было замечено 7», - отметили в проекте.



Кроме того, этой весной добавились еще и масштабные пожары, в результате которые зарегистрировано 15 выгоревших болот. Они заставляли птиц покидать свои традиционные места размножения и искать новые территории.

По словам орнитолога Юрия Кузьменко, исследование мест гнездования совы бородатой показали неутешительные результаты. Всего проверено 14 потенциальных гнезд птицы, где зафиксировано 2 случая создания пар без откладывания яиц. В 8 жилищах зарегистрированы семьи с птенцами.

По мнению специалиста, невысокий показатель гнездования этой редкой птицы связан с фактором уменьшения популяции грызунов, на которых охотится сова. Одной из причин является высыхание болот, на которых живут грызуны.

Тэги: птицы, Житомирская область, засуха, Красная Книга
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