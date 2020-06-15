У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти

В Украине планируют пересмотреть систему льготного проезда в общественном транспорте. Пока что решение о наличных выплатах на уровне страны не принято, но, например, Киев уже изменил правила для льготников – те, кто имеет право на бесплатный проезд, должны будут обращаться за денежной компенсацией.



В правительстве планируют частично передать полномочия по предоставлению льгот социально незащищенным категориям на места. На днях на сайте Министерства социальной политики был обнародован для общественного обсуждения проект закона, который меняет правила.

В соответствии с этим документом, "на места" передаются льготы по установке и оплате стационарного телефона, а также вопросы предоставления права на бесплатный проезд. Что касается "телефонных" льгот – с распространением мобильной связи и новых подключений проводных телефонов стало меньше, и стоимость этих услуг оказалась значительно ниже, чем у мобильных операторов.

С "транспортными" льготами совсем другое дело. Большинство людей пользуются общественным транспортом регулярно, цены на проезд постоянно растут, и льготы по оплате проезда очень важны для тех, кто их имеет.

О разнице в социальной значимости этих льгот говорит даже то, что законопроект, подготовленный Минсоцполитики, называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно льгот по оплате проезда", хотя речь в нем идет о разных льготах. Поэтому остановимся на вопросе льготного проезда подробнее.



Что хотят изменить

На сегодняшний день в законах просто перечислены льготы для каждой категории граждан, а Кабмин или местные власти обязаны закладывать в бюджет средства на компенсацию этих льгот. Но местные бюджеты далеко не всегда могут (или хотят) финансировать эти статьи.

"Учитывая отсутствие учета льготных перевозок и то, что органы местного самоуправления выделяют средства на льготные перевозки и льготы по оплате услуг связи по остаточному принципу или вообще не выделяют, на сегодня существует проблема с обеспечением прав лиц на льготы по оплате проезда, что приводит к социальной напряженности", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Новый законопроект предусматривает, что льготы по оплате проезда для многих категорий граждан будут предоставляться "на основании соответствующих решений органов местного самоуправления и выплачиваются в установленном ими порядке и размерах". А каким будет решение местной власти – сохранять льготы или отказаться от них – будет зависеть от возможностей местного бюджета.

Также в законопроекте содержится новая норма о том, что льготы за проезд могут предоставляться "в том числе в наличной форме", то есть местные власти могут принять решение доплачивать льготникам некоторые суммы, однако проезд в общественном транспорте они должны будут оплачивать на общих основаниях.

Допустимо ли "сужение льгот", когда денег нет?

Например, в законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" записано, что "сужение содержания и объема права лиц с инвалидностью на льготный проезд транспортом не допускается". Не окажутся ли "сужением содержания и объема" те случаи, когда местная власть не найдет деньги на компенсацию проезда людям с инвалидностью и не примет решения о льготном проезде для них?

Эксперты воспринимают возможное новшество неоднозначно. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в таких изменениях "логика есть".

"Денег в бюджетах сейчас нет. И в этом году уже вряд ли будут. На сегодняшний момент есть очень много льгот, которые установлены, но не выполняются, то есть деньги за них не перечисляются, потому что их просто в бюджетах нет. Конечно, начинаются конфликты. Перевозчики ругаются. От такой ситуации нужно уходить. Действительно [нужно] передавать вопрос на местный уровень, чтобы вопрос решался, исходя из реальной ситуации", – говорит Александр Охрименко.



В то же время, по мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, в данном законопроекте заложен "фундаментально неправильный подход".

"Социальные льготы дает государство, а не органы местного самоуправления. Именно государство определяет, какие категории людей являются льготниками, а значит, государство должно и финансировать их", – говорит он.



А вот предложение насчет выплаты льгот наличными Борис Кушнирук считает правильным.

"Я уже не первый год подчеркиваю, что все льготы должны перейти исключительно в денежную форму. Проблема заключается в том, что нет государственного реестра льготников. У нас умышленно все разбросано по десяткам реестров, что создает хаос и злоупотребления. Такой реестр необходимо создать, чтобы было видно по каждому конкретному человеку, кто сколько получает этих социальных трансфертов. Сделать это сейчас очень просто, было бы желание. Не секрет, что у нас куча людей незаконно сделали себе бумажки, что они "чернобыльцы", "участники АТО" и т. д. Если будет полный реестр, сразу можно будет понять, есть ли у человека основания для статуса льготника, на основании какого документа он получает льготы", – говорит Борис Кушнирук.

Какие льготы на проезд планируется передать на усмотрение местным властям

Бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта на территории Украины или в границах административного района (в зависимости от льготной категории);

Право бесплатного или 50%-ного проезда постоянно, раз в год или раз в два года (в зависимости от льготной категории) до любого пункта Украины и обратно автомобильным или воздушным, железнодорожным или водным транспортом;

50%-ная скидка стоимости проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

Право внеочередного или первоочередного приобретения билетов.

Категории льготников, по которым решение будут принимать местные власти

Инвалиды-"чернобыльцы" 1-й и 2-й категории;

Дети-"чернобыльцы" с инвалидностью;

Лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью;

Многодетные семьи;

Реабилитированные жертвы репрессий – лица с инвалидностью или пенсионеры;

Лица, получившие инвалидность во время прохождения воинской службы;

Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица, а также родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения воинской службы;

Ветераны воинской службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Национальной полиции, ветераны налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного удержания их родителей;

Супруги умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак повторно;

Некоторые другие категории.



Подчеркнем, что пока это предложения , соответствующий законопроект проходит этап общественного обсуждения, после которого, очевидно, будет передан в парламент.

Напомним, во время карантина местные власти в некоторых регионах отменили бесплатный проезд для пенсионеров, чтобы пожилые люди находились дома.