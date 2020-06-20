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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 20 » 15:38:06

В Житомире в СИЗО открыли первую платную камеру: стоимость 610 грн/сутки

Сегодня, 16:10:06 1299 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в СИЗО открыли первую платную камеру: стоимость 610 грн/сутки

Сегодня в Житомире в субботу, 20 июня, торжественно открыли платную VIP-камеру в местном СИЗО. Пребывание в такой камере обойдется почти в 4 тысячи гривен за месяц. 

"Житомир. Сегодня открыли платную камеру в местном СИЗО. Цены:

  • за 1 сутки - 610 грн,
  • за неделю - 2070 грн,
  • за месяц - 3940 грн"
 - написал в фейсбук министр юстиции Украины Денис Малюська.

Отметим, что стоимость месячного пребывания в платной камере СИЗО в Житомире обойдется в три раза дешевле, чем в Киеве, где за это время просят 12 000 грн. Цена за неделю в киевском изоляторе - 8 000 грн, в житомирском она почти в четыре раза ниже. 
 

В Житомире открыли платную камеру в СИЗО

Платная камера в СИЗО в Житомире

Платная камера в СИЗО в Житомире

Платная камера в СИЗО в Житомире

"На фото кирпичная стена. До 1938-го перед ней проводились расстрелы. Следы от пуль, которые убивали узников, хорошо видно и сейчас. Печальное место", - отметил министр юстиции. 

 

В Житомире открыли платную камеру в СИЗО

 

Сколько заработал Минюст на люкс-камерах СИЗО?

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что с момента введения платных камер в следственных изоляторах, его ведомство уже заработало 115 500 гривен.

Об этом он написал у себя в Facebook во время подведения итогов работы Минюста за последние 100 дней.

"Мы запустили платные камеры в следственных изоляторах. Это лишь маленький кирпичик в огромной тюремной реформе, о которой я много рассказывал. Но и она дает свои результаты. В качестве платы мы уже получили 115 500 грн дополнительных средств", - говорится в сообщении.

Также Малюська уточнил, что полученные средства будут направлены на ремонт бесплатных камер.
 

Денис Малюська рассказал о том, сколько Минюст заработал на платных камерах СИЗО. Скриншот: facebook/Денис Малюська

 

Тэги: тюрьма, СИЗО, Житомир
Комментариев: 4
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 16:59:44, Сегодня [Материал]
+2

Душевно...Теперь когда украл, отложи себе на достойное отбывание наказания:)
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 17:45:27, Сегодня [Материал]
0

может проще оформить в рейкарц?
bda
3 ДДД (bda)   • 21:06:40, Сегодня [Материал]
+1

Ну, и, пусть, убийцы людей. сидят в комфортных камерах....
chlor1
4 alex (chlor1)   • 22:14:54, Сегодня [Материал]
0

за 1 сутки - 610 грн,
за неделю - 2070 грн,
за месяц - 3940 грн"

610*7=4270
610*30=18300...!?
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