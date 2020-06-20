В Житомире в СИЗО открыли первую платную камеру: стоимость 610 грн/сутки

Сегодня в Житомире в субботу, 20 июня, торжественно открыли платную VIP-камеру в местном СИЗО. Пребывание в такой камере обойдется почти в 4 тысячи гривен за месяц.

"Житомир. Сегодня открыли платную камеру в местном СИЗО. Цены:

за 1 сутки - 610 грн,

за неделю - 2070 грн,

за месяц - 3940 грн"

- написал в фейсбук министр юстиции Украины Денис Малюська.

Отметим, что стоимость месячного пребывания в платной камере СИЗО в Житомире обойдется в три раза дешевле, чем в Киеве, где за это время просят 12 000 грн. Цена за неделю в киевском изоляторе - 8 000 грн, в житомирском она почти в четыре раза ниже.







"На фото кирпичная стена. До 1938-го перед ней проводились расстрелы. Следы от пуль, которые убивали узников, хорошо видно и сейчас. Печальное место", - отметил министр юстиции.

Сколько заработал Минюст на люкс-камерах СИЗО?

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что с момента введения платных камер в следственных изоляторах, его ведомство уже заработало 115 500 гривен.

Об этом он написал у себя в Facebook во время подведения итогов работы Минюста за последние 100 дней.

"Мы запустили платные камеры в следственных изоляторах. Это лишь маленький кирпичик в огромной тюремной реформе, о которой я много рассказывал. Но и она дает свои результаты. В качестве платы мы уже получили 115 500 грн дополнительных средств", - говорится в сообщении.

Также Малюська уточнил, что полученные средства будут направлены на ремонт бесплатных камер.