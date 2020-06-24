После взрыва в Киеве власти Житомира решили проверить газовые сети многоэтажек

"Подготовку к зиме надо начинать уже сейчас, но есть ситуация, когда газовые сети, которые внутри домов - они вне баланса и никто их не обслуживает. И здесь нам нужно не допустить того, что произошло в Киеве, и отработать может вместе с "Житомиргазом", с нашей комиссией вопрос безопасности людей, который касается газовых сетей. Мне нужен четкий график, четкое понимание, как мы обеспечим проверку этих сетей внутри зданий для того, чтобы у нас не произошло то, что произошло в Киеве", - сказал Сергей Сухомлин.