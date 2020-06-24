После взрыва в Киеве власти Житомира решили проверить газовые сети многоэтажек

В Житомире хотят проверить внутридомовые газовые сети, чтобы не произошла трагедия, как в Киеве, где взрыв газа разрушил несколько этажей многоэтажки.
Поручение о проверке сетей мэр Житомира Сергей Сухомлин озвучил на внеочередном заседании горисполкома 24 июня, сообщает Житомир инфо
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"Подготовку к зиме надо начинать уже сейчас, но есть ситуация, когда газовые сети, которые внутри домов - они вне баланса и никто их не обслуживает. И здесь нам нужно не допустить того, что произошло в Киеве, и отработать может вместе с "Житомиргазом", с нашей комиссией вопрос безопасности людей, который касается газовых сетей. Мне нужен четкий график, четкое понимание, как мы обеспечим проверку этих сетей внутри зданий для того, чтобы у нас не произошло то, что произошло в Киеве", - сказал Сергей Сухомлин.
21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены. В результате трагедии погибли 5 человек.