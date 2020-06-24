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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 24 » 12:24:26

После взрыва в Киеве власти Житомира решили проверить газовые сети многоэтажек

Сегодня, 12:34:26 652 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После взрыва в Киеве власти Житомира решили проверить газовые сети многоэтажек

 В Житомире хотят проверить внутридомовые газовые сети, чтобы не произошла трагедия, как в Киеве, где взрыв газа разрушил несколько этажей многоэтажки.

Поручение о проверке сетей мэр Житомира Сергей Сухомлин озвучил на внеочередном заседании горисполкома 24 июня, сообщает Житомир инфо.
 

"Подготовку к зиме надо начинать уже сейчас, но есть ситуация, когда газовые сети, которые внутри домов - они вне баланса и никто их не обслуживает. И здесь нам нужно не допустить того, что произошло в Киеве, и отработать может вместе с "Житомиргазом", с нашей комиссией вопрос безопасности людей, который касается газовых сетей. Мне нужен четкий график, четкое понимание, как мы обеспечим проверку этих сетей внутри зданий для того, чтобы у нас не произошло то, что произошло в Киеве", - сказал Сергей Сухомлин.


21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены. В результате трагедии погибли 5 человек.
Тэги: проверка, Житомир, газ, Многоэтажки
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:39:17, Сегодня [Материал]
-1

короче, готовьте бабло
den2016
2 Деня (den2016)   • 13:10:28, Сегодня [Материал]
0

Ну вот почему всякие проверки начинаются только после трагедий???
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:30:21, Сегодня [Материал]
0

Здесь как раз наоборот - трагедия случилась в результате проверки и замены счётчиков.
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