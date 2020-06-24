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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 24 » 13:36:52

В гости к бабушке: 11-летних мальчик решил на велосипеде приехать со столицы на Житомирщину. ФОТО

Сегодня, 13:56:52 820 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В гости к бабушке: 11-летних мальчик решил на велосипеде приехать со столицы на Житомирщину. ФОТО

 На автодороге Киев-Чоп работники полиции обнаружили 11-летнего мальчика на велосипеде, который ехал к бабушке в Житомирскую область.

Мальчик рассказал правоохранителям, что проживает вместе с мамой в столице и без ее ведома решил съездить на Житомирщину, в гости к бабушке.

Как сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, инспекторы ювенальной превенции позвонили матери искателя приключений. Она понятия не имела, что ее сын находится на международной трассе в Макаровском районе. Женщина была убеждена, что ее ребенок играет во дворе.

Правоохранители доставили мальчика в отделение полиции, откуда маленького путешественника забрала обеспокоенная мать. С ребенком за время путешествия не произошло никакой беды.

Тэги: путешествие, велосипед, мальчик
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