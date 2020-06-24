В гости к бабушке: 11-летних мальчик решил на велосипеде приехать со столицы на Житомирщину. ФОТО

На автодороге Киев-Чоп работники полиции обнаружили 11-летнего мальчика на велосипеде, который ехал к бабушке в Житомирскую область.
Мальчик рассказал правоохранителям, что проживает вместе с мамой в столице и без ее ведома решил съездить на Житомирщину, в гости к бабушке.
Как сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области
, инспекторы ювенальной превенции позвонили матери искателя приключений. Она понятия не имела, что ее сын находится на международной трассе в Макаровском районе. Женщина была убеждена, что ее ребенок играет во дворе.
Правоохранители доставили мальчика в отделение полиции, откуда маленького путешественника забрала обеспокоенная мать. С ребенком за время путешествия не произошло никакой беды.