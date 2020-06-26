Депутаты облсовета едва не отдали в частные руки Житомирский центр крови

"В перечне есть вопрос об имуществе нашего коммунального учреждения Центр крови. Согласно письму руководителя данного учреждения, ему не нужно недвижимое имущество площадью 3400 кв.м. Примерно в то же время приходит письмо от частной компании "Биофарма", которая выражает желание принять в аренду это коммунальное имущество. Если мы сейчас проголосуем за утверждение перечня, то фактически Центр крови избавится имущества и оно перейдет к частной компании. Таким образом это скрытая ликвидация коммунального учреждения. Поэтому прошу исключить данный вопрос из перечня", - сообщил депутат облсовета Сидор Кизин.

"Было обращение "Биофарм" адресованное на председателья Житомирской ОГА и областного совета с инвестиционным предложением: взять в аренду все недвижимое имущество, которое находится на улице Кибальчича и находится на балансе Центра крови. Если мы вносим его в перечень первого типа это означает, что оно будет передано в аренду по результатам аукциона", - пояснил Владимир Казьмирик.

"На сегодняшний день в Центре крови проблемы только выросли, потому что из государственной субвенции финансируется только 48%. Имеющееся оборудование устарело. К сожалению, уровень медицинских препаратов, которые сегодня должны поступать в нашие медицинские учреждения не соответствуют стандартам. Кроме того, Центр крови больше не берет участия в тендерных закупках для наших областных коммунальных некоммерческих предприятий. То есть, тех учреждений, которые оказывают медицинскую помощь и должны искать препараты крови в других городах", - рассказал Николай Суслик.