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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июнь » 26 » 11:00:09

Депутаты облсовета едва не отдали в частные руки Житомирский центр крови

Сегодня, 11:20:09 652 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутаты облсовета едва не отдали в частные руки Житомирский центр крови

 25 июня во время сессии областного совета депутаты едва не отдали в частные руки имущество Житомирского областного центра крови.

Как сообщает Житомир лайф, оказалось, что в вопросе "Об утверждении перечней первого и второго типа объектов аренды коммунальной собственности" есть имущество Житомирского областного центра крови. Передача имущества могла привести к ликвидации коммунального учреждения.
 

"В перечне есть вопрос об имуществе нашего коммунального учреждения Центр крови. Согласно письму руководителя данного учреждения, ему не нужно недвижимое имущество площадью 3400 кв.м. Примерно в то же время приходит письмо от частной компании "Биофарма", которая выражает желание принять в аренду это коммунальное имущество. Если мы сейчас проголосуем за утверждение перечня, то фактически Центр крови избавится имущества и оно перейдет к частной компании. Таким образом это скрытая ликвидация коммунального учреждения. Поэтому прошу исключить данный вопрос из перечня", - сообщил депутат облсовета Сидор Кизин.


По словам начальника Управления имуществом Владимира Казьмирика, такое обращение от частного предприятия действительно было.
 

"Было обращение "Биофарм" адресованное на председателья Житомирской ОГА и областного совета с инвестиционным предложением: взять в аренду все недвижимое имущество, которое находится на улице Кибальчича и находится на балансе Центра крови. Если мы вносим его в перечень первого типа это означает, что оно будет передано в аренду по результатам аукциона", - пояснил Владимир Казьмирик.


Как сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик, Центр крови находится в критическом положении.
 

"На сегодняшний день в Центре крови проблемы только выросли, потому что из государственной субвенции финансируется только 48%. Имеющееся оборудование устарело. К сожалению, уровень медицинских препаратов, которые сегодня должны поступать в нашие медицинские учреждения не соответствуют стандартам. Кроме того, Центр крови больше не берет участия в тендерных закупках для наших областных коммунальных некоммерческих предприятий. То есть, тех учреждений, которые оказывают медицинскую помощь и должны искать препараты крови в других городах", - рассказал Николай Суслик.


Председатель областного совета Владимир Ширма отметил, что ситуация с Центром крови катастрофическая, но допустить его ликвидации нельзя.

Также депутаты облсовета выразили возмущение по поводу того, как такой важнейшый вопрос не пройдя комиссию попал на сессию.

В итоге, депутаты приняли решение: исключить из данного вопроса перечень первого типа объектов аренды коммунальной собственности и проголосовать за утверждение перечня только второго типа. Также в ближайшее время провести профильные комиссии и детально изучить ситуацию и тогда вынести вопрос на рассмотрение сессии.
Тэги: центр крови, облсовет, депутаты
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 12:16:30, Сегодня [Материал]
0

100% директор центра в доле.
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