Новые житомирские троллейбусы скоро начнут работать на маршруте №1. ФОТО

В ближайшие дни по Житомиру начнут курсировать первые 5 из 50 троллейбусов белорусского производства. Новенькие троллейбусы будут работать на маршруте №1.
30 июня на площади Победы транспортные средства передали коммунальному предприятию "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление", передает Укринформ
.
"В прошлом году у нас проходил экономический форум (второй Форум регионов Украины и Республики Беларусь - ред.) и тогда мы подписывали меморандум о поставках троллейбусов для города Житомира. Сегодня мы первые 5 троллейбусов передаем нашему коммунальному предприятию для того, чтобы через несколько дней они уже вышли на маршруты города Житомира", - отметил мэр Житомира.
Гарантия на кузов троллейбуса составляет 12 лет, на все основные узлы и агрегаты 3-5 лет.
"Полная гарантия без ограничения пробега - это 24 месяца с момента запуска в эксплуатацию"
, - сказал директор "БКМ-Украина" Николай Романюк.
Водители Житомирского трамвайно-троллейбусного управления говорят, что новые троллейбусы значительно удобнее, чем те, которыми они ездят сейчас. В частности, транспортные средства могут проехать на аккумуляторной батареи 500 метров, если на дороге случаются аварийные ситуации. Кроме того, они оборудованы кондиционерами, камерами наблюдения, откидным пандусом.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР
на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро
, из которых 2 миллиона грантовая составляющая.
В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов
для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш"
. 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ
. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.
Фото: Ірина Чириця. Укрінформ