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Новые житомирские троллейбусы скоро начнут работать на маршруте №1. ФОТО

Сегодня, 12:55:50 742 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые житомирские троллейбусы скоро начнут работать на маршруте №1. ФОТО

 В ближайшие дни по Житомиру начнут курсировать первые 5 из 50 троллейбусов белорусского производства. Новенькие троллейбусы будут работать на маршруте №1.

30 июня на площади Победы транспортные средства передали коммунальному предприятию "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление", передает Укринформ.
 

"В прошлом году у нас проходил экономический форум (второй Форум регионов Украины и Республики Беларусь - ред.) и тогда мы подписывали меморандум о поставках троллейбусов для города Житомира. Сегодня мы первые 5 троллейбусов передаем нашему коммунальному предприятию для того, чтобы через несколько дней они уже вышли на маршруты города Житомира", - отметил мэр Житомира.


Гарантия на кузов троллейбуса составляет 12 лет, на все основные узлы и агрегаты 3-5 лет.

"Полная гарантия без ограничения пробега - это 24 месяца с момента запуска в эксплуатацию", - сказал директор "БКМ-Украина" Николай Романюк.

Водители Житомирского трамвайно-троллейбусного управления говорят, что новые троллейбусы значительно удобнее, чем те, которыми они ездят сейчас. В частности, транспортные средства могут проехать на аккумуляторной батареи 500 метров, если на дороге случаются аварийные ситуации. Кроме того, они оборудованы кондиционерами, камерами наблюдения, откидным пандусом.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. 

В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш". 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.













Фото: Ірина Чириця. Укрінформ
Тэги: троллейбусы, Житомир, ТТУ
Комментариев: 4
Bars
1 Борис (Bars)   • 13:41:37, Сегодня [Материал]
+3

А когда поменяют маршрутки №1??! Ато каждое утро на Маликова просыпается маленький ребёнок от этого визга, когда маршрутка №1 тормозит на остановке и таких детей там уверен много...уже сколько времени не могут поменять эти тормозные колодки на нормальные и что там, а стоимость проезда не маленькая....давно пора заменить старые маршрутки
Nikita100
2 Никита (Nikita100)   • 13:46:29, Сегодня [Материал]
+4

У меня как раз окна выходят на остановку, целый день слышу этот ужасный визг, позорище ))
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:38:53, Сегодня [Материал]
0

И кто это ощасливил житомирян долгожданными тролейбусами?
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 14:59:41, Сегодня [Материал]
+1

Хз, говорят Коцюбко
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