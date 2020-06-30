Новые житомирские троллейбусы скоро начнут работать на маршруте №1. ФОТО

"В прошлом году у нас проходил экономический форум (второй Форум регионов Украины и Республики Беларусь - ред.) и тогда мы подписывали меморандум о поставках троллейбусов для города Житомира. Сегодня мы первые 5 троллейбусов передаем нашему коммунальному предприятию для того, чтобы через несколько дней они уже вышли на маршруты города Житомира", - отметил мэр Житомира.