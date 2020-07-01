Односельчане купили новое жилье для многодетной семьи, дом которой сгорел во время грозы. ВИДЕО

В селе Червоные Хатки Житомирской области купили дом для многодетной семьи Кильницких после того, как их жилье сгорело от удара молнии.
Деньги на новый дом собирали жители села, кроме этого помогли предприниматели, информирует "Суспільне Житомир".
"Депутаты собрали 20 000 гривен, 30 000 - дало местное фермерское хозяйство. Нам осталось собрать еще 30 000, чтобы рассчитаться с хозяйкой за дом", - рассказала депутат сельского совета Елена Зелинская.
Многодетный отец Иван Кильницкий говорит, что о пожаре в его доме узнал от односельчан.
"Я тогда был на работе. Когда посмотрел в направлении своего дома и увидел, что идет дым - помчался к дому. Приехал и смотрю, что горит мой дом, прибежали все соседи и ведрами с копанки начали носить воду, чтобы потушить пожар", - говорит мужчина.
Жена Ивана Кильницкого Светлана рассказала, что в тот вечер была сильная гроза и в дом попала молния.
"Я тогда сказала старшей дочери, что у нас пожар, мы схватили документы, детей и выбежали из дома. Тогда начал стрелять шифер. Тогда было очень страшно", - рассказала женщина.
После того, как дом сгорел, многодетной семье помогла односельчанка Надежда, у которой она жила в течение нескольких дней.