В Житомире грабительница выхватила из рук женщины сумку и скрылась на джипе. ФОТО

"Около 9 часов, инспекторам полиции поступило сообщение, что на улице Довженко у заявительницы вырвали из рук сумку, после чего лицо село в автомобиль Mitsubishi Pajero и поехало в направлении улицы С. Рихтера. Патрульные полицейские опросив заявителя установили место вероятного пребывания лица, совершившего грабеж. Когда патрульные прибыли к месту жительства женщины то обнаружили автомобиль, который описала заявительница, а также лицо, вероятно причастное к грабежу", - информирует полиция.