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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 3 » 13:37:17

В Житомире грабительница выхватила из рук женщины сумку и скрылась на джипе. ФОТО

Вчера, 13:54:17 2169 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире грабительница выхватила из рук женщины сумку и скрылась на джипе. ФОТО

 В Житомире неизвестная женщина выхватила из рук житомирянки сумку и скрылась на джипе. Инцидент произошел сегодня утром, 3 июля, на улице Довженко.

Об этом Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Около 9 часов, инспекторам полиции поступило сообщение, что на улице Довженко у заявительницы вырвали из рук сумку, после чего лицо село в автомобиль Mitsubishi Pajero и поехало в направлении улицы С. Рихтера. Патрульные полицейские опросив заявителя установили место вероятного пребывания лица, совершившего грабеж. Когда патрульные прибыли к месту жительства женщины то обнаружили автомобиль, который описала заявительница, а также лицо, вероятно причастное к грабежу", - информирует полиция.


В дальнейшем, патрульные полицейские сопроводили транспортное средство в городской отдел полиции, а также доставили граждан для последующего установления всех обстоятельств происшествия.
 


Тэги: Житомир, сумка, ограбление
Комментариев: 7
ELVA
1 Elva (ELVA)   • 14:01:16, Вчера [Материал]
+3

Клептоманка?
RaID
2 Сергій (RaID)   • 14:43:34, Вчера [Материал]
+3

Джип і мітсубіші це дві різні марки автомобілів якщо що.
bender123
3 vasya (bender123)   • 15:25:29, Вчера [Материал]
+2

видать эта сумка настолько шикарна что "бедняга на джипе" не смогла стерпеть бы расставание с ней.. пришлось пойти на все тяжкий чтобы "овладеть такой шикарной сумкой" :)
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 16:29:57, Вчера [Материал]
+3

я бы не влазил во взаимоотношения женщин и сумочек
там тёмный лес со страшными зверями
melan
4 melan (melan)   • 15:55:09, Вчера [Материал]
0

семейные разборки
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 22:31:47, Вчера [Материал]
0

Рвачи теперь на внедорожниках ездят... Растет благосостояние уголовного элемента!
Рашатумбай
7 Александр (Рашатумбай)   • 23:48:47, Вчера [Материал]
0

Вони мають бути знайомі, раз жертва її знала
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