Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 08.07.2020    20:31:51
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 8 » 15:17:50

На улицах Житомира устанавливают поилки для животных. ФОТО

Сегодня, 15:34:50 741 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На улицах Житомира устанавливают поилки для животных. ФОТО

 На улицах Житомира начали появляться поилки для животных. С начала недели установлено уже 35 конструкций с надписью «Не проходи мимо! Налей воды уличным животным».

«Отсутствие в жаркую погоду достаточного количества питьевой воды приводит к обезвоживанию и физическому страданию как домашних, так и бездомных животных. Призываем представителей местного бизнеса также присоединиться к социально-значимой инициативе и обустроить у своих заведений места для поения бездомных животных», - сообщает КП «Центр защиты животных», по инициативе которого поилки устанавливают в Житомире.

Поилки устанавливают в местах, где наблюдается наибольшее количество животных. Конструкцию продумано так, чтобы утолить жажду смогли как крупные животные, так и небольшого размера.

Совместными усилиями работников КП «ЦЗЖ» и КП «Зелебуд» было изготовлено 100 поилок. Вскоре все они будут установлены на улицах города.









Тэги: поилки, вода, животные
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:50:41, Сегодня [Материал]
-4

Как мило. Лижбы никто туда не написал. Когда откроете для людей вторую городскую больницу Житомира на Богунии ?
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 17:23:39, Сегодня [Материал]
-1

а будут алкаши воду хлебать по утрам
starix
3 max starkov (starix)   • 17:51:31, Сегодня [Материал]
+2

есть плохой опыт?)))
Житич
4 Василий (Житич)   • 17:53:29, Сегодня [Материал]
+3

Это шаг на пути к цивилизованному, гуманному обществу.
В идеале, конечно, бездомных животных собак и кошек, вообще не должно быть.
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 18:53:13, Сегодня [Материал]
0

Теперь преди не сдохнет от обезвозживания!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus