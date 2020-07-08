На улицах Житомира устанавливают поилки для животных. ФОТО

На улицах Житомира начали появляться поилки для животных. С начала недели установлено уже 35 конструкций с надписью «Не проходи мимо! Налей воды уличным животным».
«Отсутствие в жаркую погоду достаточного количества питьевой воды приводит к обезвоживанию и физическому страданию как домашних, так и бездомных животных. Призываем представителей местного бизнеса также присоединиться к социально-значимой инициативе и обустроить у своих заведений места для поения бездомных животных»
, - сообщает КП «Центр защиты животных», по инициативе которого поилки устанавливают в Житомире.
Поилки устанавливают в местах, где наблюдается наибольшее количество животных. Конструкцию продумано так, чтобы утолить жажду смогли как крупные животные, так и небольшого размера.
Совместными усилиями работников КП «ЦЗЖ» и КП «Зелебуд» было изготовлено 100 поилок. Вскоре все они будут установлены на улицах города.
В идеале, конечно, бездомных животных собак и кошек, вообще не должно быть.