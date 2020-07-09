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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 9 » 10:22:08

На железной дороге в пригороде Житомира погиб мужчина

Сегодня, 10:40:08 786 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На железной дороге в пригороде Житомира погиб мужчина

 В пригороде Житомира дизельный поезд сбил мужчину, который находился на железнодорожных путях. Происшествие произошло вечером 8 июля на перегоне Станишевка - Житомир.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно установлено, что около 22.20 машинист дизельного поезда, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил наезд на мужчину, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.


В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Полицейские установили, что погибший - 46-летний житель Житомира.

Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Полицейские призывают граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге. В частности, переходите пути только в установленных местах (пешеходные мосты, переходы, тоннели, переезды и т.д.). Перед тем, как войти в опасную зону, убедитесь в отсутствии поезда. Следите за звуковыми сигналами, подаваемыми из локомотива и позаботьтесь о безопасном расстоянии при прохождении поезда.
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