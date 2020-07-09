В Житомире пылал гаражный кооператив: огонь уничтожил четыре автомобиля. ФОТО

В Житомире вспыхнули гаражи, внутри которых были машины. Событие произошло под вечер 8 июня в гаражном кооперативе по ул. Лёнковой. В гаражах находились горюче-смазочные и лакокрасочные материалы, что способствовало быстрому распространению пламени.
"8 июля в 16:21 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение о возгорании гаражей на территории гаражного кооператива по ул. Лёнковой. По словам граждан, они пытались сначала самостоятельно потушить пожар", - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области, сообщает Авто Журнал.
Всего на месте происшествия работало 6 пожарных автомобилей и 26 спасателей. В 17:52 специалисты ГСЧС остановили распространение огня, а в 21:35 - ликвидировали пожар.
Огонь уничтожил три гаража, четыре автомобиля, ремонтное оборудование и кровлю еще над двумя гаражами. В то же время пожарные спасли 12 гаражей.
Причина возникновения пожара, а также все обстоятельства устанавливаются.