Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 09.07.2020    19:24:02
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 9 » 12:18:44

В Житомире пылал гаражный кооператив: огонь уничтожил четыре автомобиля. ФОТО

Сегодня, 12:37:03 1308 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире пылал гаражный кооператив: огонь уничтожил четыре автомобиля. ФОТО

 В Житомире вспыхнули гаражи, внутри которых были машины. Событие произошло под вечер 8 июня в гаражном кооперативе по ул. Лёнковой. В гаражах находились горюче-смазочные и лакокрасочные материалы, что способствовало быстрому распространению пламени.
 

"8 июля в 16:21 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение о возгорании гаражей на территории гаражного кооператива по ул. Лёнковой. По словам граждан, они пытались сначала самостоятельно потушить пожар", - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области, сообщает Авто Журнал.




Всего на месте происшествия работало 6 пожарных автомобилей и 26 спасателей. В 17:52 специалисты ГСЧС остановили распространение огня, а в 21:35 - ликвидировали пожар.

Огонь уничтожил три гаража, четыре автомобиля, ремонтное оборудование и кровлю еще над двумя гаражами. В то же время пожарные спасли 12 гаражей.

Причина возникновения пожара, а также все обстоятельства устанавливаются.



Тэги: спасатели, гаражи, пожар, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus