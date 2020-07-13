Житомирский перинатальный центр имеет 10-миллионное недофинансирование: МОЗ обещает закрыть дыру

Житомирский перинатальный центр после старта второго этапа медреформы имеет недофинансирование в размере 10 миллионов гривен. В Минздраве обещают до конца года закрыть бюджетную дыру.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает Укринформ
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"Недофинансирование будет покрыто, начиная с 1 июля и заканчивая концом года, для того, чтобы они в полном объеме получили все средства на уровне 2019 года. Начиная с 2021 года, будут учтены все особенности наших больниц, как перинатальных центров, так и небольших районных больниц, будут учтены коэффициенты больниц, находящихся в горных районах", - заявил Степанов.
Он отметил, что эксперимент, который предусматривал изменение финансирования медицинской отрасли на вторичном уровне, привел к "безумному недофинансированию" больниц: туберкулезных и психоневрологических диспансеров, инфекционных и детских больниц, перинатальных центров.
Степанов также заявил, что является безусловным противником закрытия больниц.
"Я категорический противник закрытия любых больниц. Будем их перепрофилировать, будем согласовывать те или иные планы развития, но 100% не закрывать", - уверил руководитель министерства.
Напомним, второй этап медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, предусматривает, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.