Жители житомирского переулка, где в ДТП погиб мальчик, устроили акцию протеста. ФОТО

В Житомире 20 июля возле переулка Коммунального местные жители вышли на акцию протеста. Люди требуют запретить проезд грузового транспорта в переулке. 16 июля здесь под колесами грузовика погиб 5-летний мальчик
.
Как сообщает Житомир инфо
, к митингующим приехали заместители городского головы Александр Шевчук и Сергей Кондратюк, а также депутаты городского совета Иван Мартынчук и Александр Рыбак.
По словам местных жителей, грузовой транспорт постоянно ездит по переулку, чтобы сократить дорогу к предприятиям. После трагедии с ребенком жители переулка неоднократно самостоятельно останавливали грузовики и блокировали проезд.
Сейчас они требуют установить знак запрета движения грузового транспорта по улице. На акции присутствуют и родители погибшего мальчика.
Напомним, родители ребенка едва не совершили самосуд над водителем грузовика и уверены, что в смерти их сына виноват именно он. Позже в сети появились записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как мальчик сам бросился под задние колеса машины
, водитель пытался избежать столкновения.
ФОТО: Житомир инфо
Ситуація трагічна, але набирає обертів якогось маразму.
Вообще есть простейшее решение - закатайте своими силами по переулку несколько лежачих полицейских, и желающих там кататься знатно поубавится.
Простое трагическое стечение обстоятельств. Никто тут не виноват, все мы под Богом ходим.