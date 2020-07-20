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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 20 » 12:48:36

Жители житомирского переулка, где в ДТП погиб мальчик, устроили акцию протеста. ФОТО

Сегодня, 13:12:36 1393 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жители житомирского переулка, где в ДТП погиб мальчик, устроили акцию протеста. ФОТО

 В Житомире 20 июля возле переулка Коммунального местные жители вышли на акцию протеста. Люди требуют запретить проезд грузового транспорта в переулке. 16 июля здесь под колесами грузовика погиб 5-летний мальчик.

Как сообщает Житомир инфо, к митингующим приехали заместители городского головы Александр Шевчук и Сергей Кондратюк, а также депутаты городского совета Иван Мартынчук и Александр Рыбак.

По словам местных жителей, грузовой транспорт постоянно ездит по переулку, чтобы сократить дорогу к предприятиям. После трагедии с ребенком жители переулка неоднократно самостоятельно останавливали грузовики и блокировали проезд.

Сейчас они требуют установить знак запрета движения грузового транспорта по улице. На акции присутствуют и родители погибшего мальчика.

Напомним, родители ребенка едва не совершили самосуд над водителем грузовика и уверены, что в смерти их сына виноват именно он. Позже в сети появились записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как мальчик сам бросился под задние колеса машины, водитель пытался избежать столкновения.





ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, дтп, протест
Комментариев: 4
Muz
1 Игорь (Muz)   • 14:16:19, Сегодня [Материал]
+4

Хлопець взагалі не дивився, куди біжить. З таким успіхом він міг потрапити і під легковик, і, навіть, під велосипед, І що тепер, заборонити взагалі увесь рух по тому провулку?
Ситуація трагічна, але набирає обертів якогось маразму.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 15:18:50, Сегодня [Материал]
+1

Так жители всех переулков не против такого знака. У всех тоже есть дети, только ведь молчат, что погибнуть можно и от легкового автомобиля. В общем, смещают акцент вины родителей на вину грузового транспорта.

Вообще есть простейшее решение - закатайте своими силами по переулку несколько лежачих полицейских, и желающих там кататься знатно поубавится.
melan
3 melan (melan)   • 15:22:45, Сегодня [Материал]
0

Жаль малыша, горе родителям.
Простое трагическое стечение обстоятельств. Никто тут не виноват, все мы под Богом ходим.
aptik
4 Артем (aptik)   • 16:14:44, Сегодня [Материал]
0

Видимо ваш Бог в этот момент был занят
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