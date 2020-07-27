На Житомирщине открыли музей уникального медового промысла

В Коростенском районе Житомирской области появился музей древнего способа пчеловодства - бортничества. Об этом сообщает Коростенская райгосадминистрация.
"На территории дендропарка "Перемога" известного украинского ученого Анатолия Потопальского в с. Ходаки под открытым небом начал работу музей бортничества"
, - говорится в сообщении
.
В дендропарке всем желающим расскажут, как возрождают пчеловодство на Полесье.
Возраст некоторых экспонатов в музее составляет более 100 лет. В них содержатся пчелы и все они до сих пор пригодны к использованию.
Напомним, ранее "ЖЖ
" рассказывал о бортничестве
- это древнем способе пчеловодства, когда пчелы содержатся в дуплах или бревнах, прикрепленных к деревьям.
Сюжет Ukraїner о бортничестве на Полесье