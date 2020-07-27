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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 27 » 17:19:30

На Житомирщине открыли музей уникального медового промысла

Сегодня, 17:30:02 559 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине открыли музей уникального медового промысла

 В Коростенском районе Житомирской области появился музей древнего способа пчеловодства - бортничества. Об этом сообщает Коростенская райгосадминистрация.

"На территории дендропарка "Перемога" известного украинского ученого Анатолия Потопальского в с. Ходаки под открытым небом начал работу музей бортничества", - говорится в сообщении.

В дендропарке всем желающим расскажут, как возрождают пчеловодство на Полесье.



Возраст некоторых экспонатов в музее составляет более 100 лет. В них содержатся пчелы и все они до сих пор пригодны к использованию.

Напомним, ранее "ЖЖ" рассказывал о бортничестве - это древнем способе пчеловодства, когда пчелы содержатся в дуплах или бревнах, прикрепленных к деревьям.
 

Сюжет Ukraїner о бортничестве на Полесье

Тэги: музей, пчелы, бортничество, мед
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