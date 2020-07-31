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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 31 » 11:53:38

50 лет музею космонавтики: 2 августа житомиряне смогут бесплатно осмотреть экспозиции

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50 лет музею космонавтики: 2 августа житомиряне смогут бесплатно осмотреть экспозиции

 Житомирский музей космонавтики имени Королёва будет отмечать свое 50-летие, и по этому случаю 2 августа приглашает посетителей на День открытых дверей. Об этом сообщает Житомирская облгосадминистрация.
 

«1 августа Музей космонавтики им. С.П. Королева в г. Житомире будет отмечать свой 50-летний юбилей ... В рамках празднования годовщины 2 августа там состоится традиционный День открытых дверей – бесплатное посещение музейных экспозиций и новых выставок», – говорится в сообщении.


Музей будет работать с 10:00 до 17:15. Одновременно в его помещении может находиться не более 30 человек и все должны быть в защитных масках.

Кроме того, 1 августа запланированы и другие праздничные мероприятия, но из-за карантина они будут проходить в ограниченном режиме.
Тэги: День открытых дверей, музей космонавтики
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