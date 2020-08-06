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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 6 » 11:20:20

Житомир начал получать вторую партию новых троллейбусов БКМ

Сегодня, 11:28:57 640 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир начал получать вторую партию новых троллейбусов БКМ

 Житомирское трамвайно-троллейбусное управление начало получать вторую партию новых троллейбусов от белорусского производителя БКМ. Об этом 6 августа сообщил заместитель начальника КП "ЖТТУ" Максим Манухин.

Сегодня коммунальное предприятие принимает первые 2 из 11 троллейбусов очередной партии. Поставка второй партии новых троллейбусов продлится до 19 августа.

После обкатки троллейбусы выйдут на городские маршруты.



Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. 

В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш". 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку 50 троллейбусов БКМ. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.

30 июня на площади Победы показали первые пять троллейбусов. 7 июля в Житомире задымился один из новеньких троллейбусов БКМ. Видео инцидента опубликовали в Facebook. 
Тэги: Житомир, троллейбусы, ТТУ
Комментариев: 3
nGray
1 nGray (nGray)   • 12:59:54, Сегодня [Материал]
0

Тралики - просто агонь! Жгите дальше.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:34:20, Сегодня [Материал]
0

С такими темпами и до конца года все не довезут)
dakar
3 Инспектор Кранник (dakar)   • 15:30:44, Сегодня [Материал]
0

Главное чтоб белорусы успели поставить. Учитывая политическую обстановку в Белоруссии и что завод государственный. Можем остаться без троллейбусов.
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