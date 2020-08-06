Житомир начал получать вторую партию новых троллейбусов БКМ

Житомирское трамвайно-троллейбусное управление начало получать вторую партию новых троллейбусов от белорусского производителя БКМ. Об этом 6 августа сообщил заместитель начальника КП "ЖТТУ" Максим Манухин
.
Сегодня коммунальное предприятие принимает первые 2 из 11 троллейбусов очередной партии. Поставка второй партии новых троллейбусов продлится до 19 августа.
После обкатки троллейбусы выйдут на городские маршруты.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР
на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро
, из которых 2 миллиона грантовая составляющая.
В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов
для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш"
. 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку 50 троллейбусов БКМ
. Стоимость одного троллейбуса составляет 190 тысяч евро.
30 июня на площади Победы показали первые пять троллейбусов
. 7 июля в Житомире задымился один из новеньких троллейбусов БКМ
. Видео инцидента опубликовали в Facebook.