Опасные змеи атакуют село под Житомиром: гадюки все чаще заползают во дворы

В Житомирском районе гадюки атакуют жителей села Барашевка. По словам местных жителей, змеи начали массово заползать в их дворы.
Видели даже змею Никольского, которая водится преимущественно на юге и востоке Украины, сообщает «Перший Житомирський
».
«Выхожу из дома, а она лежит греется. Муж за несколько дней во дворе убил четыре гадюки. Раньше такого никогда не было. Соседи говорят, что видели даже гадюку Никольского. Она темно-черного цвета. Такие у нас не водились», - рассказывает местная жительница Екатерина Полищук.
Доцент, кандидат биологических наук Иван Хомяк отмечает, что популяция змей растет последние 10 лет.
«Количество змей увеличивается уже более 10 лет. Причина в изменении климата в сочетании с ростом площадей "заброшенных" земель», - говорит Иван Хомяк.
По информации Минздрава, змеи в нашей стране активные с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре, как раз приходится на грибной сезон.