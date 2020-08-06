Опасные змеи атакуют село под Житомиром: гадюки все чаще заползают во дворы

«Выхожу из дома, а она лежит греется. Муж за несколько дней во дворе убил четыре гадюки. Раньше такого никогда не было. Соседи говорят, что видели даже гадюку Никольского. Она темно-черного цвета. Такие у нас не водились», - рассказывает местная жительница Екатерина Полищук.