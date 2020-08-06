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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 6 » 16:15:31

Опасные змеи атакуют село под Житомиром: гадюки все чаще заползают во дворы

Сегодня, 16:05:31 3657 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Опасные змеи атакуют село под Житомиром: гадюки все чаще заползают во дворы

 В Житомирском районе гадюки атакуют жителей села Барашевка. По словам местных жителей, змеи начали массово заползать в их дворы. 

Видели даже змею Никольского, которая водится преимущественно на юге и востоке Украины, сообщает «Перший Житомирський».
 

«Выхожу из дома, а она лежит греется. Муж за несколько дней во дворе убил четыре гадюки. Раньше такого никогда не было. Соседи говорят, что видели даже гадюку Никольского. Она темно-черного цвета. Такие у нас не водились», - рассказывает местная жительница Екатерина Полищук.


Доцент, кандидат биологических наук Иван Хомяк отмечает, что популяция змей растет последние 10 лет.
 

«Количество змей увеличивается уже более 10 лет. Причина в изменении климата в сочетании с ростом площадей "заброшенных" земель», - говорит Иван Хомяк.


По информации Минздрава, змеи в нашей стране активные с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их в апреле-мае, во время брачного периода. Второй пик - осенью, в сентябре, как раз приходится на грибной сезон.
Тэги: Гадюка, Житомирский район, змеи
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