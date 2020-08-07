В Житомире и пригороде нет ни одного чистого водоема – результаты обследования

В Житомире и пригороде специалисты лабораторного центра не нашли ни одного водоема, в котором качество воды отвечало бы нормам. Об этом свидетельствуют результаты обследования, проведенного в начале августа.
По данным обласного лабораторного центра
, во всех взятых образцах воды превышен индекс лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП).
В отдельных водоемах, в частности в озере Мельком, Богунском и Соколовском карьерах индекс превышен в 48 раз.
Вода не отвечает нормам:
- с. Дениши, река Тетерев;
- смт Озерное, река Коднянка;
- с. Солнечное, озеро Мельком;
- Карьеры Житомира: Богунский, Соколовский, Силикатный.
Также бактериологическое загрязнение обнаружено в реке Тетерев в районе житомирского Гидропарка.