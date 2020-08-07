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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 7 » 10:44:53

В Житомире и пригороде нет ни одного чистого водоема – результаты обследования

Сегодня, 11:04:53 1131 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире и пригороде нет ни одного чистого водоема – результаты обследования

 В Житомире и пригороде специалисты лабораторного центра не нашли ни одного водоема, в котором качество воды отвечало бы нормам. Об этом свидетельствуют результаты обследования, проведенного в начале августа.

По данным обласного лабораторного центра, во всех взятых образцах воды превышен индекс лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП). 

В отдельных водоемах, в частности в озере Мельком, Богунском и Соколовском карьерах индекс превышен в 48 раз.

Вода не отвечает нормам:
 
  • с. Дениши, река Тетерев;
  • смт Озерное, река Коднянка;
  • с. Солнечное, озеро Мельком;
  • Карьеры Житомира: Богунский, Соколовский, Силикатный.

Также бактериологическое загрязнение обнаружено в реке Тетерев в районе житомирского Гидропарка.

Тэги: грязная вода, водоемы, обследование, Житомир
Комментариев: 4
Marine
1 Руслана (Marine)   • 11:36:50, Сегодня [Материал]
+2

Загадили как могли. Молодцы. А экологам до этого дела нет, они только взяток хотят и берут.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:03:50, Сегодня [Материал]
+1

Моря для многих закрылись, так что закономерно, что засрали все эти водоемы.
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 12:06:30, Сегодня [Материал]
+3

ніби вони вчора "засралися". цей процес триває десятиліття. ми дожилися до того, що у багатого на водойми Житомира немає місць, де можна покупатися.
velcade
4 Санитар (velcade)   • 14:24:32, Сегодня [Материал]
0

Т.е. какашульки не причём, если в карьерах полная жо...а
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