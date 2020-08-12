Матч житомирского «Полесья» с ФК «Динамо» перенесли на другую дату

Контрольный матч между футболистами житомирского "Полесья" и столичного "Динамо", который должен был состояться 12 августа, перенесли.
Пресс-служба ФК "Динамо"
сообщает, что матч состоится 15 августа. Время начала поединка пока неизвестно.
Матч с вице-чемпионом страны будет седьмым в рамках подготовки житомирской команды к сезону в Первой лиге.
До этого житомиряне играли с "Шахтером", "Чайкой", "Олимпиком", хмельницким "Подольем", ФК "Львов" и "Шахтером" U-21. С последними двумя командами были зафиксированы ничьи, в остальных матчах ФК "Полесье" проиграл.
Напомним, новый главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко
сообщил, что после его прихода команда будет играть в более атакующий футбол.