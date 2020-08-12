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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Август » 12 » 08:58:27

Матч житомирского «Полесья» с ФК «Динамо» перенесли на другую дату

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Матч житомирского «Полесья» с ФК «Динамо» перенесли на другую дату

 Контрольный матч между футболистами житомирского "Полесья" и столичного "Динамо", который должен был состояться 12 августа, перенесли.

Пресс-служба ФК "Динамо" сообщает, что матч состоится 15 августа. Время начала поединка пока неизвестно.

Матч с вице-чемпионом страны будет седьмым в рамках подготовки житомирской команды к сезону в Первой лиге.

До этого житомиряне играли с "Шахтером", "Чайкой", "Олимпиком", хмельницким "Подольем", ФК "Львов" и "Шахтером" U-21. С последними двумя командами были зафиксированы ничьи, в остальных матчах ФК "Полесье" проиграл.

Напомним, новый главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко сообщил, что после его прихода команда будет играть в более атакующий футбол.
 
Тэги: Динамо, ФК Полесье, футбол
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