Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 14.08.2020    12:25:23
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 14 » 08:28:56

Жилые дома, детсады и воинские части на Богунии остались без воды

Сегодня, 08:33:56 630 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Жилые дома, детсады и воинские части на Богунии остались без воды

 В Житомире на Богунии из-за аварии отключили насосную станцию. В связи с этим без воды остались жилые дома, воинские части и учебные заведения.

Об этом утром 14 августа сообщило коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"Вниманию жителей микрорайона "Богуния". В результате аварийной ситуации, которая произошла по адресу Гетьмана Самойловича, 10, будет приостановлено насосную станцию ​​третьего подъема", - информирует КП.

Без водоснабжения:
 
  • просп. Мира, 61/2, 63, 65, 75, 73, 71, 69, 22а;
  • ул. Г. Всеволода Петрива, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
  • ул. Офицерская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
  • ул. Г. Самойловича, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12/15, 14/18, 16;
  • ул. Г. Десантников, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17/9, 19/9, 20, 21, 22, 23, 25, 26/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36;
  • ул. Корабельная, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15, 17;
  • ДОС, 1/9, 8/19, 10, 66, 127, 304, 423, 431, 463, 493а, 493б, 602, 610;
  • Детсад № 32;
  • Детсад № 41;
  • СОШ № 26;
  • Европейский университет;
  • Завод Ferplast;
  • Дом Малютки;
  • Лагерь "Спутник";
  • Отель "Ялынка";
  • Житомирский сервисный центр МВД;
  • Военные части;
  • Военный институт;
  • Лицей при ЖГТУ.

Подачу воды возобновят после окончания ремонтных работ.
Тэги: Житомир, Водоснабжение, авария
Комментариев: 1
німанд
1 Niemand (німанд)   • 10:15:18, Сегодня [Материал]
0

Oтличная фотография!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus