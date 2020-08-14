Жилые дома, детсады и воинские части на Богунии остались без воды

В Житомире на Богунии из-за аварии отключили насосную станцию. В связи с этим без воды остались жилые дома, воинские части и учебные заведения.
Об этом утром 14 августа сообщило коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
"Вниманию жителей микрорайона "Богуния". В результате аварийной ситуации, которая произошла по адресу Гетьмана Самойловича, 10, будет приостановлено насосную станцию третьего подъема"
, - информирует КП.
Без водоснабжения:
- просп. Мира, 61/2, 63, 65, 75, 73, 71, 69, 22а;
- ул. Г. Всеволода Петрива, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
- ул. Офицерская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
- ул. Г. Самойловича, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12/15, 14/18, 16;
- ул. Г. Десантников, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17/9, 19/9, 20, 21, 22, 23, 25, 26/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36;
- ул. Корабельная, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15, 17;
- ДОС, 1/9, 8/19, 10, 66, 127, 304, 423, 431, 463, 493а, 493б, 602, 610;
- Детсад № 32;
- Детсад № 41;
- СОШ № 26;
- Европейский университет;
- Завод Ferplast;
- Дом Малютки;
- Лагерь "Спутник";
- Отель "Ялынка";
- Житомирский сервисный центр МВД;
- Военные части;
- Военный институт;
- Лицей при ЖГТУ.
Подачу воды возобновят после окончания ремонтных работ.