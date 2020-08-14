В Житомирской области пешеходные переходы на трассах оборудовали фонарями на солнечных батареях

На автодорогах Житомирской области 144 пешеходных переходов оборудовали дополнительными средствами освещения. Они автономные - работают на солнечных батареях.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог (САД)
в Житомирской области.
«Это полностью автономные комплексы, ведь работают за счет солнечных батарей. А светоотражающие знаки, мигающий желтый свет и контрастное освещение в вечернее время повышает бдительность водителей», - объясняют в САД.
Обновленные пешеходные переходы появились на автодорогах: М-07 Киев-Ковель, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, Н-03 Житомир - Черновцы, Р-49 Васьковичи - Шепетовка и Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Ставище.
Жители населенных пунктов и водители отмечают, что переходы стали значительно заметнее и соответственно безопаснее.
Интересно ,штрафы пойдут в местный бюджет?