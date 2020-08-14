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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 14 » 17:56:11

В Житомирской области пешеходные переходы на трассах оборудовали фонарями на солнечных батареях

Сегодня, 17:56:11 505 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пешеходные переходы на трассах оборудовали фонарями на солнечных батареях

 На автодорогах Житомирской области 144 пешеходных переходов оборудовали дополнительными средствами освещения. Они автономные - работают на солнечных батареях.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.
 

«Это полностью автономные комплексы, ведь работают за счет солнечных батарей. А светоотражающие знаки, мигающий желтый свет и контрастное освещение в вечернее время повышает бдительность водителей», - объясняют в САД.


Обновленные пешеходные переходы появились на автодорогах: М-07 Киев-Ковель, М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, Н-03 Житомир - Черновцы, Р-49 Васьковичи - Шепетовка и Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Ставище.

Жители населенных пунктов и водители отмечают, что переходы стали значительно заметнее и соответственно безопаснее.

Тэги: пешеходный переход, фонари, трасса
Комментариев: 3
Рашатумбай
1 Александр (Рашатумбай)   • 18:12:25, Сегодня [Материал]
0

Потрібно кілька ліхтарів в ряд ставити, бо від двох видимості не достатньо.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 19:39:39, Сегодня [Материал]
0

знак перехода светодиодный, или сэкономили?
Marek
3 Стас (Marek)   • 21:48:17, Сегодня [Материал]
0

А почему молчат ,что в Денишах установили фотофиксацию превышения скорости авто?
Интересно ,штрафы пойдут в местный бюджет?
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