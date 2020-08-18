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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 18 » 13:51:56

Во дворе житомирского дома дотла сгорел Mercedes. ФОТО

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Во дворе житомирского дома дотла сгорел Mercedes. ФОТО

 В Житомире во дворе частного дома загорелся автомобиль Mercedes. На ликвидацию пожара приехали 10 спасателей на 2 пожарных автомобилях, однако транспортное средство сгорело дотла.

"Пламенем был охвачен легковой автомобиль Mercedes-Benz, огонь из которого перекинулся на поднавес общей площадью 15 кв. м", - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

Силами бойцов ГСЧС пожар был оперативно локализован, а через 1,5 часа ликвидирован.

Огонь полностью уничтожил легковушку, кровлю поднавеса по всей площади, а также повредил окна и двери жилого дома. Спасатели не допустили дальнейшего распространения пламени по дому.

Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Почему произошло возгорание - сейчас выясняют специалисты.

ФОТО: ГСЧС
Тэги: Автомобиль, пожар, Житомир
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