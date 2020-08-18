Во дворе житомирского дома дотла сгорел Mercedes. ФОТО

В Житомире во дворе частного дома загорелся автомобиль Mercedes. На ликвидацию пожара приехали 10 спасателей на 2 пожарных автомобилях, однако транспортное средство сгорело дотла.
"Пламенем был охвачен легковой автомобиль Mercedes-Benz, огонь из которого перекинулся на поднавес общей площадью 15 кв. м"
, - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области
.
Силами бойцов ГСЧС пожар был оперативно локализован, а через 1,5 часа ликвидирован.
Огонь полностью уничтожил легковушку, кровлю поднавеса по всей площади, а также повредил окна и двери жилого дома. Спасатели не допустили дальнейшего распространения пламени по дому.
Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Почему произошло возгорание - сейчас выясняют специалисты.
ФОТО: ГСЧС