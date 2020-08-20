Житомиряне закрыли в подвале воров, которые хотели украсть чужое имущество

В Житомире неизвестные лица проникли в подвальное помещение дома. Это заметили местные жители, помешали им сбежать и вызвали полицию. Инцидент произошел 19 августа в одной из многоэтажек города.
"Местные жители, поняв, что в подвале чужаки, закрыли дверь, помешав таким образом им сбежать. Предварительно, они пытались похитить кухонную вытяжку и велосипед, которые принадлежат жильцам дома"
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Правоохранители задержали на месте происшествия двух житомирян возрастом 29 и 30 лет.
"Мужчины уже были ранее судимыми за совершение имущественных преступлений. В частности, в суде сейчас рассматриваются материалы о совершении старшим из них еще ряда краж", - сообщил начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.
В рамках уголовного производства продолжается установление всех обстоятельств произошедшего. Согласно действующему законодательству кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.