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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 20 » 11:51:34

Житомиряне закрыли в подвале воров, которые хотели украсть чужое имущество

Сегодня, 11:54:34 495 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне закрыли в подвале воров, которые хотели украсть чужое имущество

 В Житомире неизвестные лица проникли в подвальное помещение дома. Это заметили местные жители, помешали им сбежать и вызвали полицию. Инцидент произошел 19 августа в одной из многоэтажек города.

"Местные жители, поняв, что в подвале чужаки, закрыли дверь, помешав таким образом им сбежать. Предварительно, они пытались похитить кухонную вытяжку и велосипед, которые принадлежат жильцам дома", - информирует Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

Правоохранители задержали на месте происшествия двух житомирян возрастом 29 и 30 лет.
 

"Мужчины уже были ранее судимыми за совершение имущественных преступлений. В частности, в суде сейчас рассматриваются материалы о совершении старшим из них еще ряда краж", - сообщил начальник Житомирского отдела полиции Сергей Крошко.


В рамках уголовного производства продолжается установление всех обстоятельств произошедшего. Согласно действующему законодательству кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.
Тэги: кража, подвал, Житомир, полиция
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