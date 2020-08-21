Мажоритарная и пропорциональная система: как будут проходить выборы в Житомирской области

В Житомирской области на местных выборах 25 октября будут избирать депутатов в 66 городских, сельских и поселковых советов и соответственно председателей местных советов.
В 64% выборы будут проходить по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах и в 36% - по системе пропорционального представительства, информирует ОПОРА
.
По этим данным ЦИК, в Житомирской области - 66 советов, из них 12 городских советов (18%), 22 поселковых (33%) и 32 сельских советов (49%). Согласно части 1 статьи 192 Избирательного кодекса Украины в громадах, где меньше 10 000 избирателей
, голосование за депутатов городских, сельских и поселковых советов будут проходить по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах
. То есть в совет проходят кандидаты, которые в округе набрали больше всего голосов. В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.
По такой системе в Житомирской области будут избирать депутатов в 42 совета: 11 поселковых и 31 сельский совет.
Согласно части 2 статьи 192 Избирательного кодекса, в территориальных громадах с количеством избирателей 10 000 и более
депутатов городских, сельских, поселковых советов будут избирать по системе пропорционального представительства
по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах.
Право выдвижения списков кандидатов имеют только политические партии
. Поэтому беспартийные кандидаты не смогут баллотироваться в порядке самовыдвижения, хотя могут быть выдвинуты в списке политической партии.
Участие в распределении депутатских мандатов будут иметь те партии, которые преодолеют 5% избирательный барьер в пределах округа, который охватывает территорию всего города (района или области).
В Житомирской области по такой системе будут избирать депутатов в 24 совета. Это все 12 городских советов региона, 11 поселковых советов и 1 сельский совет (Станишевский сельский совет Житомирского района). Больше всего - в Житомирском районе.
Городских голов в Житомирской области будут избирать в 12 советов.
В частях 4 и 5 статьи 192 Избирательного кодекса Украины указано, что выборы городского головы в городе, где количество избирателей до 75 000 человек проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства
в едином одномандатном, городском избирательном округе (избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей).
В городе с количеством избирателей 75 000 и более человек выборы главы проводятся по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства
, то есть за кандидата должны проголосовать 50% избирателей +1 голос, принявший участие в голосовании. В случае, если ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов, организуются повторные выборы, в которых принимают участие 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
В Житомирской области по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства будут выбирать городского голову Житомира.
В остальных 11 городских советах области голосование состоится по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, а именно в: Андрушевском, Бердичевском городских советах (Бердичевский район), Коростышевском, Радомышльском и Чудновском городских советах (Житомирский район), Коростенском, Малинском, Овручском и Олевском городских советах (Коростенский район) и Барановском и Новоград-Волынском городских советах (Новоград-Волынский район).