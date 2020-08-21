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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 21 » 13:09:48

Мажоритарная и пропорциональная система: как будут проходить выборы в Житомирской области

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Мажоритарная и пропорциональная система: как будут проходить выборы в Житомирской области

 В Житомирской области на местных выборах 25 октября будут избирать депутатов в 66 городских, сельских и поселковых советов и соответственно председателей местных советов.

В 64% выборы будут проходить по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах и в 36% - по системе пропорционального представительства, информирует ОПОРА.

По этим данным ЦИК, в Житомирской области - 66 советов, из них 12 городских советов (18%), 22 поселковых (33%) и 32 сельских советов (49%). Согласно части 1 статьи 192 Избирательного кодекса Украины в громадах, где меньше 10 000 избирателей, голосование за депутатов городских, сельских и поселковых советов будут проходить по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах. То есть в совет проходят кандидаты, которые в округе набрали больше всего голосов. В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

По такой системе в Житомирской области будут избирать депутатов в 42 совета: 11 поселковых и 31 сельский совет.

Согласно части 2 статьи 192 Избирательного кодекса, в территориальных громадах с количеством избирателей 10 000 и более депутатов городских, сельских, поселковых советов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах.

Право выдвижения списков кандидатов имеют только политические партии. Поэтому беспартийные кандидаты не смогут баллотироваться в порядке самовыдвижения, хотя могут быть выдвинуты в списке политической партии.

Участие в распределении депутатских мандатов будут иметь те партии, которые преодолеют 5% избирательный барьер в пределах округа, который охватывает территорию всего города (района или области).

В Житомирской области по такой системе будут избирать депутатов в 24 совета. Это все 12 городских советов региона, 11 поселковых советов и 1 сельский совет (Станишевский сельский совет Житомирского района). Больше всего - в Житомирском районе.



Городских голов в Житомирской области будут избирать в 12 советов.

В частях 4 и 5 статьи 192 Избирательного кодекса Украины указано, что выборы городского головы в городе, где количество избирателей до 75 000 человек проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства в едином одномандатном, городском избирательном округе (избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей).

В городе с количеством избирателей 75 000 и более человек выборы главы проводятся по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства, то есть за кандидата должны проголосовать 50% избирателей +1 голос, принявший участие в голосовании. В случае, если ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов, организуются повторные выборы, в которых принимают участие 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

В Житомирской области по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства будут выбирать городского голову Житомира.

В остальных 11 городских советах области голосование состоится по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, а именно в: Андрушевском, Бердичевском городских советах (Бердичевский район), Коростышевском, Радомышльском и Чудновском городских советах (Житомирский район), Коростенском, Малинском, Овручском и Олевском городских советах (Коростенский район) и Барановском и Новоград-Волынском городских советах (Новоград-Волынский район).
Тэги: Житомирская область, выборы
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