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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 31 » 11:58:57

Вблизи Житомира в реке обнаружили гибель рыбы: воду взяли на анализ

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Вблизи Житомира в реке обнаружили гибель рыбы: воду взяли на анализ

 В пригороде Житомира в реке Тетерев произошла гибель водных биоресурсов. Мертвую рыбу обнаружили в пределах села Левков. На место происшествия выезжали специалисты рыбоохранного патруля и экологи.

Об этом в Facebook сообщает Житомирский рыбоохранный патруль.
 

"При обследовании зафиксировано 105 экз. погибшей рыбы. Также для выяснения причин гибели водных биоресурсов представителями Государственной экологической инспекции Полесского округа отобраны пробы воды и переданы в лабораторию", - говорится в сообщении.


Также сообщается, что во время визуального обследования признаков попадания нефтепродуктов в воду не выявлено. На месте отбора образцов вода была не мутной и без специфического запаха.

В настоящее время ожидаются результаты лабораторных исследований.
Тэги: Тетерев, гибель рыбы, Житомир
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