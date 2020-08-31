Вблизи Житомира в реке обнаружили гибель рыбы: воду взяли на анализ

В пригороде Житомира в реке Тетерев произошла гибель водных биоресурсов. Мертвую рыбу обнаружили в пределах села Левков. На место происшествия выезжали специалисты рыбоохранного патруля и экологи.
Об этом в Facebook сообщает Житомирский рыбоохранный патруль
.
"При обследовании зафиксировано 105 экз. погибшей рыбы. Также для выяснения причин гибели водных биоресурсов представителями Государственной экологической инспекции Полесского округа отобраны пробы воды и переданы в лабораторию", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что во время визуального обследования признаков попадания нефтепродуктов в воду не выявлено. На месте отбора образцов вода была не мутной и без специфического запаха.
В настоящее время ожидаются результаты лабораторных исследований.