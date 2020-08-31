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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 31 » 17:56:56

Карантин в Житомирской городской ОТГ продлен до 31 октября – решение исполкома

Вчера, 17:59:56 849 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карантин в Житомирской городской ОТГ продлен до 31 октября – решение исполкома

 Срок действия карантина в Житомирской городской ОТГ продлен до 31 октября в соответствии с постановлением Правительства.

Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета.
 

Запрещено до 31 октября 2020 года:

 
  • пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, закрывающей нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
 
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;
 
  • самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;
 
  • проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), а также деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50 мест в каждом отдельном кинозале или зале. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением участников стоя;
 
  • осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства, определенной в регистрационных документах на это транспортное средство. Перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, и контроль использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок пассажирами во время перевозки, в том числе изготовленных самостоятельно.



В случае ухудшения эпидемической ситуации в регионе и изменения уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 ограничительные меры применяются в соответствии с требованиями Правительства.

Как сообщал "Журнал Житомира", с 31 августа в Украине действует новое эпидемическое зонирование.
Тэги: Житомир, Карантин
Комментариев: 1
LeonXS
1 Сергій (LeonXS)   • 19:04:13, Вчера [Материал]
+4

Але це не заважає проводити різноматні фестивалі...дурдом
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