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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Сентябрь » 4 » 11:09:43

«Охрана, отмена!» Jerry Heil не приедет на День житомирянина

Сегодня, 11:29:43 568 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Охрана, отмена!» Jerry Heil не приедет на День житомирянина

 Исполнительный комитет внес изменения в программу фестиваля "День житомирянина". В частности, не будет выступления певицы Jerry Heil и зоны с фуд-кортом. Об этом 4 сентября сообщили на сайте городского совета.

Отмечается, что такие изменения внесли для предотвращения распространения COVID-19.
 

"С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и учитывая необходимость введения средств безопасности, программу фестиваля изменено ради возможности соблюдения необходимых санитарно-эпидемических мер безопасности жителей города", - отметила Илона Колодий, начальник управления культуры городского совета.


5 сентября все мероприятия фестиваля "День житомирянина" состоятся на улице Михайловской.
 

В программе фестиваля:


Kids - зона (летняя площадка кинотеатра им. И. Франко).
Чеканка монет.
Тематические фотозоны

17.30 - 20.15

Выступление академического ансамбля "Сонечко".
Награждение ко Дню предпринимателя Украины и Международного дня благотворительности.

Онлайн-трансляция

Выступление эстрадно-духового оркестра "Сурми Полісся" коммунального учреждения "Дворец культуры".
Выступление воспитанников спортивного клуба ВИРАЖ.
Выступление воспитанников вокальных студий города.
Выступление творческих коллективов и отдельных исполнителей коммунального учреждения "Дворец культуры".

20.00 - представление обновленной улицы Михайловская.


Как сообщал "Журнал Житомира", исполком решил ежегодно в первые выходные сентября проводить фестиваль "День житомирянина". Планировалось, что 5 сентября на площади имени Королёва состоится концерт с участием популярной украинской певицы Jerry Heil.
Тэги: Житомир, Jerry Heil, фестиваль, концерт
Комментариев: 2
velcade
1 Санитар (velcade)   • 12:59:06, Сегодня [Материал]
0

"не будет выступления певицы Jerry Heil", думаю не велика потеря.
den2016
2 Деня (den2016)   • 13:02:19, Сегодня [Материал]
0

Наверное пригласили на корпоративчик АТБ )))))
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