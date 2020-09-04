«Охрана, отмена!» Jerry Heil не приедет на День житомирянина

Исполнительный комитет внес изменения в программу фестиваля "День житомирянина". В частности, не будет выступления певицы Jerry Heil и зоны с фуд-кортом. Об этом 4 сентября сообщили на сайте городского совета.
Отмечается, что такие изменения внесли для предотвращения распространения COVID-19.
"С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и учитывая необходимость введения средств безопасности, программу фестиваля изменено ради возможности соблюдения необходимых санитарно-эпидемических мер безопасности жителей города", - отметила Илона Колодий, начальник управления культуры городского совета.
5 сентября все мероприятия фестиваля "День житомирянина" состоятся на улице Михайловской.
В программе фестиваля:
Kids - зона (летняя площадка кинотеатра им. И. Франко).
Чеканка монет.
Тематические фотозоны
17.30 - 20.15
Выступление академического ансамбля "Сонечко".
Награждение ко Дню предпринимателя Украины и Международного дня благотворительности.
Онлайн-трансляция
Выступление эстрадно-духового оркестра "Сурми Полісся" коммунального учреждения "Дворец культуры".
Выступление воспитанников спортивного клуба ВИРАЖ.
Выступление воспитанников вокальных студий города.
Выступление творческих коллективов и отдельных исполнителей коммунального учреждения "Дворец культуры".
20.00
- представление обновленной улицы Михайловская.
Как сообщал "Журнал Житомира
", исполком решил ежегодно в первые выходные сентября проводить фестиваль "День житомирянина". Планировалось, что 5 сентября на площади имени Королёва состоится концерт с участием популярной украинской певицы Jerry Heil
.