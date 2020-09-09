Підвищуємо соціальні стандарти

«Це не популізм – просто підняти і все, незрозуміло, за рахунок яких джерел. У нас є 3,5 млрд гривень, заощаджених за рахунок курсової різниці. У нас є зовнішній борг, він у доларах, а долар у бюджеті було закладено по одній сумі, півроку був по іншій сумі, і тепер є додаткові гривні в бюджеті. Також є певні додаткові внутрішні можливості, і це як раз дає чотири з хвостиком мільярди гривень, які забезпечать підвищення», – пояснив Олександр Корнієнко.