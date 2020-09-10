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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 10 » 15:40:49

Названы города с самой доступной арендой жилья: Житомир среди лидеров

Сегодня, 15:41:49 628 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Названы города с самой доступной арендой жилья: Житомир среди лидеров

 Аналитики изучили предложения на рынке недвижимости в Украине, соотнесли их со средней заработной платой и составили рейтинг доступности жилья. 

Рейтинг основан на сравнении стоимости аренды однокомнатных квартир площадью от 40 м² в сентябре 2020 года со средним доходом семьи из двух человек, сообщает Picodi.com.

Среди 22 городов из рейтинга самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2020 года отмечена в столице – 13420 гривен в месяц. Второе место занимает Одесса и 10220 гривен/месяц. Замыкает тройку по дороговизне найма жилья Днепр – 10020 гривен. В Житомире средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет 5570 гривен в месяц.

Однако, глядя на эти цифры, не стоит забывать об уровне доходов, который в разных городах сильно отличается. Самая высокая среднемесячная заработная плата во втором квартале 2020 года зафиксирована в Киеве - 12572,5 гривен после вычета налогов. А в Житомире - 7840 гривен.

Поэтому, самое выгодное соотношение стоимости найма жилья к зарплате оказалось в Кропивницком.

Следом за ним в рейтинге – Житомир. В нашем городе семья из 2-х работающих человек на аренду жилья тратит в среднем 35,5% своего месячного дохода.

Курортная Одесса стала антилидером рейтинга. Её жители вынуждены тратить 64% своего дохода на аренду жилья.

Тэги: рейтинг, Житомир, аренда жилья
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:51:19, Сегодня [Материал]
0

я тут свою двушка за 2к думал сдать))) сейчас задумался
Фиалка
2 Анна (Фиалка)   • 20:18:47, Сегодня [Материал]
0

Так это риелторы нагоняют цены. А люди, которые сами сдают, как правило, по знакомству или рекомендации, выставляют адекватную цену, т.к. уверены в порядочности квартирантов. За 2к двушку сдают мои знакомые уже третий год и очень довольны. Коммунальные платятся вовремя, квартира в порядке, под присмотром, да еще и 2к капает каждый месяц.
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