Названы города с самой доступной арендой жилья: Житомир среди лидеров

Аналитики изучили предложения на рынке недвижимости в Украине, соотнесли их со средней заработной платой и составили рейтинг доступности жилья.
Рейтинг основан на сравнении стоимости аренды однокомнатных квартир площадью от 40 м² в сентябре 2020 года со средним доходом семьи из двух человек, сообщает Picodi.com
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Среди 22 городов из рейтинга самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в сентябре 2020 года отмечена в столице – 13420 гривен в месяц. Второе место занимает Одесса и 10220 гривен/месяц. Замыкает тройку по дороговизне найма жилья Днепр – 10020 гривен. В Житомире средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет 5570 гривен в месяц.
Однако, глядя на эти цифры, не стоит забывать об уровне доходов, который в разных городах сильно отличается. Самая высокая среднемесячная заработная плата во втором квартале 2020 года зафиксирована в Киеве - 12572,5 гривен после вычета налогов. А в Житомире - 7840 гривен.
Поэтому, самое выгодное соотношение стоимости найма жилья к зарплате оказалось в Кропивницком.
Следом за ним в рейтинге – Житомир. В нашем городе семья из 2-х работающих человек на аренду жилья тратит в среднем 35,5% своего месячного дохода.
Курортная Одесса стала антилидером рейтинга. Её жители вынуждены тратить 64% своего дохода на аренду жилья.