Житомирское «Полесье» в Кубке Украины сыграет с клубом из УПЛ

18 сентября состоялась жеребьевка следующего этапа Кубка Украины по футболу. На этой стадии сыграют 22 команды, в том числе 11 клубов из УПЛ.
Жребий был "слепым", поэтому на этой стадии турнира между собой могли сыграть клубы из одной лиги.
Своего соперника узнал и житомирский ФК "Полесье": житомиряне сыграют номинальный домашний матч против закарпатского ФК "Минай".
Стоит добавить, что "Минай" с сезона 2020/21 играет в Премьер-лиге. Поэтому житомирян ждет интересный и напряженный поединок. Матч запланирован на 30 сентября.
В предыдущих раундах Кубка житомирское "Полесье" победило СК "Чайка" и столичную "Оболонь"
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