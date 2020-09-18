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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 18 » 13:46:53

Житомирское «Полесье» в Кубке Украины сыграет с клубом из УПЛ

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Житомирское «Полесье» в Кубке Украины сыграет с клубом из УПЛ

 18 сентября состоялась жеребьевка следующего этапа Кубка Украины по футболу. На этой стадии сыграют 22 команды, в том числе 11 клубов из УПЛ.

Жребий был "слепым", поэтому на этой стадии турнира между собой могли сыграть клубы из одной лиги.

Своего соперника узнал и житомирский ФК "Полесье": житомиряне сыграют номинальный домашний матч против закарпатского ФК "Минай".

Стоит добавить, что "Минай" с сезона 2020/21 играет в Премьер-лиге. Поэтому житомирян ждет интересный и напряженный поединок. Матч запланирован на 30 сентября.

В предыдущих раундах Кубка житомирское "Полесье" победило СК "Чайка" и столичную "Оболонь".

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