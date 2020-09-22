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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 22 » 09:52:02

Таможенники изъяли у житомирянина охотничий арбалет, который прилетел из США. ФОТО

Сегодня, 10:24:02 111 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Таможенники изъяли у житомирянина охотничий арбалет, который прилетел из США. ФОТО

 Житомирянин заказал в США охотничий арбалет, однако почтовое отправление он не дождался - его изъяли украинские таможенники. В Гостаможслужбе объясняют, что указанный арбалет - это холодное оружие.

"Главным критерием принадлежности арбалета к холодному оружию является усилие натяжения тетивы, которое превышает порог в 20 кг. У обнаруженного в посылке арбалета, как установили таможенные эксперты, максимальное усилие натяжения тетивы составляет почти 85 кг, то есть он относится к механическому метательному холодному оружию", - информирует Киевская таможня.

Согласно украинскому законодательству, холодное оружие запрещается пересылать в международных почтовых отправлениях. Таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.473 Таможенного кодекса Украины.

Арбалет изъят до вынесения судом решения по делу.







Тэги: арбалет, житомирянин, таможня
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