Таможенники изъяли у житомирянина охотничий арбалет, который прилетел из США. ФОТО

Житомирянин заказал в США охотничий арбалет, однако почтовое отправление он не дождался - его изъяли украинские таможенники. В Гостаможслужбе объясняют, что указанный арбалет - это холодное оружие.
"Главным критерием принадлежности арбалета к холодному оружию является усилие натяжения тетивы, которое превышает порог в 20 кг. У обнаруженного в посылке арбалета, как установили таможенные эксперты, максимальное усилие натяжения тетивы составляет почти 85 кг, то есть он относится к механическому метательному холодному оружию",
- информирует Киевская таможня
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Согласно украинскому законодательству, холодное оружие запрещается пересылать в международных почтовых отправлениях. Таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.473 Таможенного кодекса Украины.
Арбалет изъят до вынесения судом решения по делу.