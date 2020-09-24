Житомирский музей космонавтики в статусе Национального получил первый подарок. ФОТО

Национальному музею космонавтики имени Королёва после получения статуса вручили первый подарок. Военнослужащие подарили в коллекцию музея измерительный ламповый усилитель.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.
"Как рассказали в музее, этот прибор имеет свою славную историю, ведь связан с выдающимся событием периода разрядки во времена холодной войны - общим полетом американского и советского космических кораблей по программе "Союз - Аполлон". Именно этот измерительный ламповый усилитель предназначался для налаживания каналов ЧМ связи во время полета"
, - говорится в сообщении.
Прибор займет должное место в коллекции экспонатов музея, относящихся к Государственному фонду Украины.
Напомним, 8 сентября Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального
.
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