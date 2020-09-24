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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Сентябрь » 24 » 08:56:42

Житомирский музей космонавтики в статусе Национального получил первый подарок. ФОТО

Сегодня, 08:58:42 630 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский музей космонавтики в статусе Национального получил первый подарок. ФОТО

 Национальному музею космонавтики имени Королёва после получения статуса вручили первый подарок. Военнослужащие подарили в коллекцию музея измерительный ламповый усилитель.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.

"Как рассказали в музее, этот прибор имеет свою славную историю, ведь связан с выдающимся событием периода разрядки во времена холодной войны - общим полетом американского и советского космических кораблей по программе "Союз - Аполлон". Именно этот измерительный ламповый усилитель предназначался для налаживания каналов ЧМ связи во время полета", - говорится в сообщении.



Прибор займет должное место в коллекции экспонатов музея, относящихся к Государственному фонду Украины.

Напомним, 8 сентября Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального.
Тэги: музей космонавтики, Житомир, подарок
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:35:37, Сегодня [Материал]
-3

Стоит дивизия Чапая у бронепоезда. Чапай говорит : " На бронепоезде установлена радиостанция. Вопросы есть? " Со строя: " радиостанция на лампах или на диодах? " Чапай : " Для особо тупых обьясняю радиостанция на бронепоезде".
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 11:22:47, Сегодня [Материал]
0

хуйня какое-то
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 11:50:58, Сегодня [Материал]
+3

розетка на стене прекрасна
ко(с)мична дэржава....
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