«Воняет сильно и дымит»: жители Полевой жалуются на деревообрабатывающее предприятие. ВИДЕО

Жители переулка Селецкий, что в Житомире, жалуются на деревообрабатывающее предприятие "Юка". Люди рассказывают, что для сушки древесины на предприятии сжигают шины и прочий мусор.
По словам местных жителей, предприятие загрязняет воздух еще с 2017 года, передает "Суспільне".
"Владелец нам сказал, что топят дровами, но запах очень страшный и едкий. Жгут с самого утра, с 7 часов. Днем, как знают, что будет какая-то "заварушка", то не топят, а в 17 часов тоже начинают топить", - рассказывает жительница переулка Наталья Пизяк.
Местные жители говорят, что не против деятельности предприятия, но с соблюдением всех экологических требований.
"Или пусть трубу поставят выше или какие-то фильтра, - говорит Елена Кузьменко. - Воняет сильно и дымит каждый день. Везут сюда неизвестно что и сжигают. Воздух черный, и когда вешаешь белье, то оно вонючее и черное. Наши дети на улице не гуляют и окна все закрыты".
Руководитель предприятия Александра Ильченко согласился, что задымление есть, но о том, что предприятие загрязняет среду, говорит, что это преувеличение.
Государственная экологическая инспекция Полесского округа получила обращение от людей о выбросах в воздух с этого предприятия. Сейчас инспекция подготовила запрос о получении согласования на проведение внепланового мероприятия по этому объекту. После получения такого согласования экологи проведут проверку.