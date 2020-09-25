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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 25 » 08:36:53

«Воняет сильно и дымит»: жители Полевой жалуются на деревообрабатывающее предприятие. ВИДЕО

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«Воняет сильно и дымит»: жители Полевой жалуются на деревообрабатывающее предприятие. ВИДЕО

 Жители переулка Селецкий, что в Житомире, жалуются на деревообрабатывающее предприятие "Юка". Люди рассказывают, что для сушки древесины на предприятии сжигают шины и прочий мусор.

По словам местных жителей, предприятие загрязняет воздух еще с 2017 года, передает "Суспільне".
 

"Владелец нам сказал, что топят дровами, но запах очень страшный и едкий. Жгут с самого утра, с 7 часов. Днем, как знают, что будет какая-то "заварушка", то не топят, а в 17 часов тоже начинают топить", - рассказывает жительница переулка Наталья Пизяк.


Местные жители говорят, что не против деятельности предприятия, но с соблюдением всех экологических требований.
 

"Или пусть трубу поставят выше или какие-то фильтра, - говорит Елена Кузьменко. - Воняет сильно и дымит каждый день. Везут сюда неизвестно что и сжигают. Воздух черный, и когда вешаешь белье, то оно вонючее и черное. Наши дети на улице не гуляют и окна все закрыты".


Руководитель предприятия Александра Ильченко согласился, что задымление есть, но о том, что предприятие загрязняет среду, говорит, что это преувеличение.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа получила обращение от людей о выбросах в воздух с этого предприятия. Сейчас инспекция подготовила запрос о получении согласования на проведение внепланового мероприятия по этому объекту. После получения такого согласования экологи проведут проверку.
 
Тэги: загрязнение, предприятие, Житомир
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