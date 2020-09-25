«Воняет сильно и дымит»: жители Полевой жалуются на деревообрабатывающее предприятие. ВИДЕО

"Владелец нам сказал, что топят дровами, но запах очень страшный и едкий. Жгут с самого утра, с 7 часов. Днем, как знают, что будет какая-то "заварушка", то не топят, а в 17 часов тоже начинают топить", - рассказывает жительница переулка Наталья Пизяк.

"Или пусть трубу поставят выше или какие-то фильтра, - говорит Елена Кузьменко. - Воняет сильно и дымит каждый день. Везут сюда неизвестно что и сжигают. Воздух черный, и когда вешаешь белье, то оно вонючее и черное. Наши дети на улице не гуляют и окна все закрыты".