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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Октябрь » 2 » 16:34:03

Житомир примет чемпионат Украины по спортивной аэробике

Сегодня, 16:35:03 252 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир примет чемпионат Украины по спортивной аэробике

 3 и 4 октября в Житомире состоится чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи. Мероприятие анонсировала Житомирская облгосадминистрация.

В соревнованиях примет участие 10 областей (Донецкая, Запорожская, Киевская, Николаевская, Черкасская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Житомирская) и г. Киев.

Житомирскую область будет представлять 3 спортивные школы: «ЖДЮСШ «Авангард», «ЖОДЮСШ «Юность» и Хорошевская ДЮСШ.
 

«Соревнования будут проводиться в трех возрастных категориях (юноши младшего возраста, юноши старшего возраста и молодежь) в восьми видах программ: индивидуальные выступления девушки, индивидуальные выступления парни, смешанные пары, тройки, группы, аэроденс, аэростеп и фанк», - отмечают организаторы.


Чемпионат состоится в спортшколе «Авангард» (ул. Фещенко-Чоповского, 10). Начало в 9:00.

Тэги: Житомир, чемпионат Украины, аэробика
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