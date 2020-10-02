Житомир примет чемпионат Украины по спортивной аэробике

3 и 4 октября в Житомире состоится чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи. Мероприятие анонсировала Житомирская облгосадминистрация.
В соревнованиях примет участие 10 областей (Донецкая, Запорожская, Киевская, Николаевская, Черкасская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Житомирская) и г. Киев.
Житомирскую область будет представлять 3 спортивные школы: «ЖДЮСШ «Авангард», «ЖОДЮСШ «Юность» и Хорошевская ДЮСШ.
«Соревнования будут проводиться в трех возрастных категориях (юноши младшего возраста, юноши старшего возраста и молодежь) в восьми видах программ: индивидуальные выступления девушки, индивидуальные выступления парни, смешанные пары, тройки, группы, аэроденс, аэростеп и фанк», - отмечают организаторы.
Чемпионат состоится в спортшколе «Авангард» (ул. Фещенко-Чоповского, 10). Начало в 9:00.