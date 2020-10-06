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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 6 » 10:37:26

В Житомире на билбордах партии «ОПЗЖ» появился флаг России. ВИДЕО

Сегодня, 10:43:39 1257 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на билбордах партии «ОПЗЖ» появился флаг России. ВИДЕО

 В Житомире на билбордах и ситилайтах партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" появились наклейки и отметки с изображением флага Российской Федерации.

Бывший военный, а ныне кандидат от партии "Слуга народа" Александр Швецов сообщил, что таким образом он идентифицировал эту политическую силу по всему городу.
 

"Я громадський діяч Олександр Швецов, також я є ветераном АТО ЗАЯВЛЯЮ!!! Що гібрідна війна яка ведеться проти нашої країни є на 95% інформаційною!!! Цю інформаційну війну на користь ворога,яким є Росія,веде п'ята колона проти Українського народу. Ще вчора це була "партія регіонів", а сьогодні це ОПЖЗ, керівником якої є незмінна Наталія Леонченко, діяльність якої тримається на "так званих" громадських діячах як Громов на якого впроваджена кримінальна справа за участь в корупційних діях,а також на незрозумілих для нас деяких атовцях. Вчора я зробив свій перший крок в боротьбі з цим внутрішнім ворогом!!! Я індентифікував цю політичну силу по всьому місту Житомиру!" – сообщил Швецов на своей странице в Facebook.


По этому поводу руководитель городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Леонченко написала заявление в полицию.

Тэги: флаг, рф, ОПЗЖ, Житомир
Комментариев: 9
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:15:16, Сегодня [Материал]
+2

А кто такой Швецов? Возник из ниоткуда. Чтобы испортить 10 бигбордов надо вышку , людей и деньги. На один бигборд обойдётся до тысячи гривен. На 10 10 тысяч гривень надо. АТОшник -миллионер. Такое в природе бывает? Это или Леонченко сама себе наклеила. Рекламу сделала. Швецов, у нас самое главное коммунисты-регионалы. Это дети коммуняк. Зубко Геша, его батя был кммунистом и директором металлоконструкций. А также друг Рыжука. Розенблат - батя директор гормолзавода. Сухомлин, Годованый, вообщем это вся коммунистическая наволочь. Обрати на них свой ясный взор.
Житич
2 Василий (Житич)   • 11:26:06, Сегодня [Материал]
+1

Ничего нового АТОшник не открыл.То что "ОПЗЖ", Шарий и им подобные парии финансируются Москвой, ставя цель развалить Украину, знают все.
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:34:11, Сегодня [Материал]
-2

Я не знаю. Платёжки можно посмотреть?
nvvetal
8 Ololo (nvvetal)   • 16:23:26, Сегодня [Материал]
+1

у тебя там все в рублях, узбагойся
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:33:22, Сегодня [Материал]
-3

Прежде всего Швецов идиот, занимающийся антипропагандой. И если ты кого-то обгадил, это не значит, что ты сам лучше. Какие они плохие - мы знаем, расскажи, какой ты хороший. Идиот....
Вот за тебя я голосовать теперь точно не буду.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 11:39:37, Сегодня [Материал]
-1

баран это автобусный волонтёр
финансирование Москвы, или хотя-бы Ростова нужно заслужить. ОПЗЖ, как ошмётки разгромленной Партии регионов не заслужили. На проигравших не ставят...
DomA
6 Владимир (DomA)   • 12:17:54, Сегодня [Материал]
+6

за руськіє рублі ця прокладка вже оновила свою борди!
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:18:44, Сегодня [Материал]
+4

Ехал по городу и увидел, что все борды залеплены....а не десять.бЫЛОБЫ НЕ ПЛОХО. ЧТОБЫ КОММУНИСТОВ КТО-ТО ЗАКЛЕИЛ
nvvetal
9 Ololo (nvvetal)   • 16:24:09, Сегодня [Материал]
0

чо так бомбит у Коцюбки?
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