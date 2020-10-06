В Житомире на билбордах партии «ОПЗЖ» появился флаг России. ВИДЕО

"Я громадський діяч Олександр Швецов, також я є ветераном АТО ЗАЯВЛЯЮ!!! Що гібрідна війна яка ведеться проти нашої країни є на 95% інформаційною!!! Цю інформаційну війну на користь ворога,яким є Росія,веде п'ята колона проти Українського народу. Ще вчора це була "партія регіонів", а сьогодні це ОПЖЗ, керівником якої є незмінна Наталія Леонченко, діяльність якої тримається на "так званих" громадських діячах як Громов на якого впроваджена кримінальна справа за участь в корупційних діях,а також на незрозумілих для нас деяких атовцях. Вчора я зробив свій перший крок в боротьбі з цим внутрішнім ворогом!!! Я індентифікував цю політичну силу по всьому місту Житомиру!" – сообщил Швецов на своей странице в Facebook.