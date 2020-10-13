Dyka Gonka: житомирская команда победила на всеукраинском забеге с препятствиями

Команда из Житомира "Tigers" заняла первое место на Всеукраинском забега с препятствиями "DYKA GONKA Осінь", который проходил в Киевской области.
Забеги с препятствиями проходили на специально обустроенной трассе близ села Витачив Обуховского района. В соревнованиях приняли участие 28 команд из разных областей Украины, информирует "Суспільне
".
Житомиряне одержали победу благодаря взаимоподдержке друг друга.
"Важно понять, что ты не один бежишь, потому что сзади будет слабее спортсмен, которому нужна помощь. Если мы побежим вперед и оставим того, кто позади, то он нас будет тянуть вниз. В командных препятствиях время считается по последнему, а не по первому из команды, поэтому надо друг друга поддерживать", - рассказал участник команды "Tigers" Назар Чернецкий.
Состав житомирской команды: Назарий Чернецкий, Андрей Олексюк, Алексей Кузьмин, Наталья Трибель.