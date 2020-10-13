Dyka Gonka: житомирская команда победила на всеукраинском забеге с препятствиями

"Важно понять, что ты не один бежишь, потому что сзади будет слабее спортсмен, которому нужна помощь. Если мы побежим вперед и оставим того, кто позади, то он нас будет тянуть вниз. В командных препятствиях время считается по последнему, а не по первому из команды, поэтому надо друг друга поддерживать", - рассказал участник команды "Tigers" Назар Чернецкий.