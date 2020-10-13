Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 13.10.2020    18:22:13
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Октябрь » 13 » 10:39:38

Dyka Gonka: житомирская команда победила на всеукраинском забеге с препятствиями

Сегодня, 10:59:38 708 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Dyka Gonka: житомирская команда победила на всеукраинском забеге с препятствиями

 Команда из Житомира "Tigers" заняла первое место на Всеукраинском забега с препятствиями "DYKA GONKA Осінь", который проходил в Киевской области.

Забеги с препятствиями проходили на специально обустроенной трассе близ села Витачив Обуховского района. В соревнованиях приняли участие 28 команд из разных областей Украины, информирует "Суспільне".

Житомиряне одержали победу благодаря взаимоподдержке друг друга.


 

"Важно понять, что ты не один бежишь, потому что сзади будет слабее спортсмен, которому нужна помощь. Если мы побежим вперед и оставим того, кто позади, то он нас будет тянуть вниз. В командных препятствиях время считается по последнему, а не по первому из команды, поэтому надо друг друга поддерживать", - рассказал участник команды "Tigers" Назар Чернецкий.


Состав житомирской команды: Назарий Чернецкий, Андрей Олексюк, Алексей Кузьмин, Наталья Трибель.

Тэги: чемпионат, Спорт, Забег
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus