Опрос Зеленского: какие пять вопросов зададут украинцам 25 октября

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали".
15 октября в Офисе президента озвучили список вопросов, которые войдут в Всеукраинский опрос 25 октября. Об этом изданию "Новое время" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
По его словам, пять вопросов выглядят так:
Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
При этом Подоляк отметил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.
С Петром Алексеевичем хоть схемы какие-то связывали, а этот вообще ничего нее делает, даже не ворует!))
А насчёт канабиса - зачем делать опрос по поводу медицинского препарата? Эго давно пора зарегистрировать! И чем быстрее, тем лучше. Срочно!