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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 15 » 16:32:31

Опрос Зеленского: какие пять вопросов зададут украинцам 25 октября

Сегодня, 16:33:31 892 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Опрос Зеленского: какие пять вопросов зададут украинцам 25 октября

 Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали".

15 октября в Офисе президента озвучили список вопросов, которые войдут в Всеукраинский опрос 25 октября. Об этом изданию "Новое время" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, пять вопросов выглядят так:
 
  • Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  • Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  • Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
  • Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

При этом Подоляк отметил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины

В Офисе президента сообщили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств на проведение опроса не предвидится.
 
Тэги: выборы, опрос, Зеленский, Президент
Комментариев: 8
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:09:07, Сегодня [Материал]
0

про траву хотели спросить, просто в тупую спросить не могу...трава - это бабки
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:57:20, Сегодня [Материал]
0

Про какую траву?
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 17:13:50, Сегодня [Материал]
+3

Тупой гундосый .....Кому ты упал, со своими вопросами!
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 18:19:19, Сегодня [Материал]
+3

Дебил, б...дь!!!
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 18:25:52, Сегодня [Материал]
-2

После года+ с момента как мы его выбрали, вопрос один: зачем ты туда пошел, если толку ровно 0.
С Петром Алексеевичем хоть схемы какие-то связывали, а этот вообще ничего нее делает, даже не ворует!))
Fedya
7 Jose (Fedya)   • 20:00:37, Сегодня [Материал]
+2

Сам не берет, другим даёт брать, что ли?
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:55:58, Сегодня [Материал]
+1

Странные вопросы... Что значит - свободная экономическая зона? Они будут сами восстанавливать свою экономику и промышленность? Тогда ладно.
А насчёт канабиса - зачем делать опрос по поводу медицинского препарата? Эго давно пора зарегистрировать! И чем быстрее, тем лучше. Срочно!
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 21:09:29, Сегодня [Материал]
0

интересно, с какой целью будут интересовацца....
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