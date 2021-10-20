Зеленский резко потерял позиции в президентском рейтинге – опрос

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. В то же время по сравнению с весной-летом поддержка его снизилась.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии
, проведенного 15-18 октября.
"Относительно наибольшую поддержку имеет В. Зеленский: в случае участия в выборах указанных в списке кандидатов действующий президент получил бы 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором"
, – информируют социологи.
На втором месте – лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (15,6%), на третьем лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,2%).
Далее идут сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (9,4%), председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,8%) и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (7,1%).
Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.
Руководитель социологических и политических исследований КМИС Антон Грушевский предполагает, что рейтинг Зеленского мог стать заметно ниже из-за включения Разумкова в списки потенциальных кандидатов.
Социологи отмечают, что это также может быть связано с определенным исчерпанием потенциала решений СНБО, негативным влиянием отдельных политических событий ("Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Разумкова) и с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов).
Опрос проводился по телефону с 15 по 18 октября среди 1200 совершеннолетних по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 3,2% (для показателей около 50%) до 1,4% (для показателей около 5%).