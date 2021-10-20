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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Октябрь » 20 » 13:28:47

Зеленский резко потерял позиции в президентском рейтинге – опрос

Сегодня, 13:28:47 757 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский резко потерял позиции в президентском рейтинге – опрос

 Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. В то же время по сравнению с весной-летом поддержка его снизилась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября.

"Относительно наибольшую поддержку имеет В. Зеленский: в случае участия в выборах указанных в списке кандидатов действующий президент получил бы 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором", – информируют социологи.

На втором месте – лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (15,6%), на третьем лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,2%).

Далее идут сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (9,4%), председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,8%) и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (7,1%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.



Руководитель социологических и политических исследований КМИС Антон Грушевский предполагает, что рейтинг Зеленского мог стать заметно ниже из-за включения Разумкова в списки потенциальных кандидатов.

Социологи отмечают, что это также может быть связано с определенным исчерпанием потенциала решений СНБО, негативным влиянием отдельных политических событий (​​"Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Разумкова) и с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов).

Опрос проводился по телефону с 15 по 18 октября среди 1200 совершеннолетних по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 3,2% (для показателей около 50%) до 1,4% (для показателей около 5%).
Тэги: опрос, Зеленский, рейтинг, Президент
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Комментариев: 1
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:15:54, Сегодня [Материал]

... І все ж результати другого туру при такій соціології будуть цілком передбачуваними. :)
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