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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Декабрь » 21 » 16:31:18

Украинцы считают Зеленского одновременно «неудачником года» и «политиком года» – опрос

Вчера, 16:53:18 1200 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцы считают Зеленского одновременно «неудачником года» и «политиком года» – опрос

 Президент Украины Владимир Зеленский возглавил народный рейтинг политических неудачников года. Одновременно он стал и политиком года.

Такие данные публикует Фонд демократические инициативы имени Илька Кучерива в своем опросе о "Политические итоги года".

К слову, пятый президент Украины Петр Порошенко в обоих рейтингах получил "серебро".
 

Политик года:

 
  • Владимир Зеленский – 14,5%,
  • Петр Порошенко – 9,2%,
  • Виктор Медведчук – 6,9%,
  • Юрий Бойко – 5,4%,
  • Юлия Тимошенко – 5,4%,
  • Виталий Кличко – 2,6%,
  • Андрей Садовый – 2,6%,
  • Дмитрий Разумков – 2,3%,
  • Геннадий Кернес – 1,9%,
  • Сергей Притула – 1,1%.


Неудачник года:

 
  • Владимир Зеленский – 28%,
  • Петр Порошенко – 13,8%,
  • Алексей Гончарук – 4,4%,
  • Арсен Аваков – 2,8%,
  • Виталий Кличко – 2,7%,
  • Виктор Медведчук – 2,5%,
  • Юлия Тимошенко – 2,3%,
  • Денис Шмыгаль – 1,8%,
  • Сергей Притула – 1,8%,
  • Юрий Бойко – 1,3%.

Примечательно, что оба лидера рейтинга на "политика года" одновременно возглавили и рейтинг "неудачников года". Более того, с чуть ли не вдвое большим количеством голосов. Фонд Деминициатив пишет, что это свидетельствует о фактическом отсутствии политика года.

Опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Методом личного интервью были проведены 2004 беседы с респондентами, которые прооживают в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Тэги: рейтинг, Зеленский, политика, опрос
Комментариев: 8
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 17:17:43, Вчера [Материал]
+4

Жаль, не было номинации "Пидар всех времен и народов".
Зеля порвал бы всех однозначно!
Ну и на втором месте понятно кто бы был ))
starix
3 max starkov (starix)   • 17:39:41, Вчера [Материал]
-7

не, Петя первый)
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 19:11:08, Вчера [Материал]
-6

Петя не первый
Петя - вне конкурса
TarasS
8 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 01:56:26, Сегодня [Материал]
+5

"Ну и на втором месте понятно кто бы был ))"

Шарий, что ли?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:26:57, Вчера [Материал]
-6

Вообщето выборы показали провал избирательной системы. или демократии, никто не пошёл голосовать. Набор фамилий которые постоянно звучат. это полетический пробный шар на реакцию. Вот первое интервью с матами -это относится ко всем этим вышеперечисленным дармоедам.
Provocateur
7 Agent Provocateur (Provocateur)   • 21:23:48, Вчера [Материал]
+1

Резюме: Мальованка не бачить подальшої перспективи перебування в складі України. Мінімум - широка автономія за національною ознакою. (Ібо Мальованка - це не район, Мальованка - це національність!)
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:24:11, Вчера [Материал]
0

Цей кумир поламався. Давайте зліпимо собі нового! (Ніколи такого не було, й ось ізнов).
Armen21
6 МАКС (Armen21)   • 20:36:20, Вчера [Материал]
+6

Гундосое разочарование года :)
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