Украинцы считают Зеленского одновременно «неудачником года» и «политиком года» – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил народный рейтинг политических неудачников года. Одновременно он стал и политиком года.
Такие данные публикует Фонд демократические инициативы имени Илька Кучерива
в своем опросе о "Политические итоги года".
К слову, пятый президент Украины Петр Порошенко в обоих рейтингах получил "серебро".
Политик года:
- Владимир Зеленский – 14,5%,
- Петр Порошенко – 9,2%,
- Виктор Медведчук – 6,9%,
- Юрий Бойко – 5,4%,
- Юлия Тимошенко – 5,4%,
- Виталий Кличко – 2,6%,
- Андрей Садовый – 2,6%,
- Дмитрий Разумков – 2,3%,
- Геннадий Кернес – 1,9%,
- Сергей Притула – 1,1%.
Неудачник года:
- Владимир Зеленский – 28%,
- Петр Порошенко – 13,8%,
- Алексей Гончарук – 4,4%,
- Арсен Аваков – 2,8%,
- Виталий Кличко – 2,7%,
- Виктор Медведчук – 2,5%,
- Юлия Тимошенко – 2,3%,
- Денис Шмыгаль – 1,8%,
- Сергей Притула – 1,8%,
- Юрий Бойко – 1,3%.
Примечательно, что оба лидера рейтинга на "политика года" одновременно возглавили и рейтинг "неудачников года". Более того, с чуть ли не вдвое большим количеством голосов. Фонд Деминициатив пишет, что это свидетельствует о фактическом отсутствии политика года.
Опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Методом личного интервью были проведены 2004 беседы с респондентами, которые прооживают в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
Зеля порвал бы всех однозначно!
Ну и на втором месте понятно кто бы был ))
Петя - вне конкурса
Шарий, что ли?