Зеленский возглавил рейтинг доверия украинцев, а Порошенко лидирует в рейтинге недоверия — соцопрос

|100% у рядку Упорядковано за % тих, хто довіряє у лютому 2021 року
|Лютий 2021
|Довіряють
|Не довіряють
|Важко сказати
|Не знають
|Баланс довіри-недовіри
|Зеленський Володимир*
|39,5
|54,3
|6,0
|0,2
|-14,7
|Кличко Віталій
|33,8
|52,8
|12,8
|0,6
|-19,0
|Притула Сергій*
|31,6
|34,0
|11,2
|23,2
|-2,3
|Гройсман Володимир
|31,0
|53,1
|9,1
|6,8
|-22,1
|Разумков Дмитро
|28,3
|30,6
|8,7
|32,5
|-2,3
|Тимошенко Юлія
|26,3
|67,6
|5,6
|0,4
|-41,3
|Бойко Юрій*
|24,6
|52,2
|8,4
|14,8
|-27,6
|Ляшко Олег
|23,2
|69,5
|6,3
|1,0
|-46,3
|Смешко Ігор
|22,4
|22,6
|8,1
|46,9
|-0,2
|Порошенко Петро
|21,9
|73,5
|4,5
|0,2
|-51,6
|Рабінович Вадим
|16,7
|54,9
|5,8
|22,5
|-38,2
|Тягнибок Олег
|16,6
|59,2
|8,9
|15,4
|-42,6
|Медведчук Віктор*
|16,2
|65,8
|6,3
|11,7
|-49,5
|Аваков Арсен
|15,7
|59,0
|12,7
|12,6
|-43,2
|Вілкул Олександр
|13,1
|39,0
|8,1
|39,8
|-25,9
|Шмигаль Денис
|11,2
|44,9
|10,7
|33,2
|-33,7
|Шарій Анатолій
|9,1
|34,1
|5,4
|51,4
|-25,0
|Єрмак Андрій
|6,0
|30,2
|8,7
|55,2
|-24,2
|Білецький Андрій
|5,7
|15,4
|4,6
|74,2
|-9,7
|Палиця Ігор*
|3,0
|12,0
|3,7
|81,3
|-9,0
* Для цих політиків відсоток тих, хто довіряє, статистично значущо змінився у лютому 2021 року порівняно з січнем 2021 року.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.