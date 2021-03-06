Зеленский возглавил рейтинг доверия украинцев, а Порошенко лидирует в рейтинге недоверия — соцопрос

Уровень доверия к украинским политикам

100% у рядку Упорядковано за % тих, хто довіряє у лютому 2021 року Лютий 2021 Довіряють Не довіряють Важко сказати Не знають Баланс довіри-недовіри Зеленський Володимир* 39,5 54,3 6,0 0,2 -14,7 Кличко Віталій 33,8 52,8 12,8 0,6 -19,0 Притула Сергій* 31,6 34,0 11,2 23,2 -2,3 Гройсман Володимир 31,0 53,1 9,1 6,8 -22,1 Разумков Дмитро 28,3 30,6 8,7 32,5 -2,3 Тимошенко Юлія 26,3 67,6 5,6 0,4 -41,3 Бойко Юрій* 24,6 52,2 8,4 14,8 -27,6 Ляшко Олег 23,2 69,5 6,3 1,0 -46,3 Смешко Ігор 22,4 22,6 8,1 46,9 -0,2 Порошенко Петро 21,9 73,5 4,5 0,2 -51,6 Рабінович Вадим 16,7 54,9 5,8 22,5 -38,2 Тягнибок Олег 16,6 59,2 8,9 15,4 -42,6 Медведчук Віктор* 16,2 65,8 6,3 11,7 -49,5 Аваков Арсен 15,7 59,0 12,7 12,6 -43,2 Вілкул Олександр 13,1 39,0 8,1 39,8 -25,9 Шмигаль Денис 11,2 44,9 10,7 33,2 -33,7 Шарій Анатолій 9,1 34,1 5,4 51,4 -25,0 Єрмак Андрій 6,0 30,2 8,7 55,2 -24,2 Білецький Андрій 5,7 15,4 4,6 74,2 -9,7 Палиця Ігор* 3,0 12,0 3,7 81,3 -9,0





Меньше половины украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные соцопроса от КМИС.Больше всех из политиков украинцы доверяют Зеленскому (39,5%), не доверяют украинскому президенту — 54,3% граждан.Самый высокий рейтинг недоверия — у экс-президента Петра Порошенко. Не поддерживают нардепа от Европейской солидарности 73,5% украинцев, а поддерживают — 21,9%.У депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко рейтинг доверия составляет 24,6%. Не доверяют политику 52,2% респондентов.Также высокий уровень недоверия у украинского политика Юлии Тимошенко — 67,6%. Доверяют же ей 26,3% украинцев.

* Для цих політиків відсоток тих, хто довіряє, статистично значущо змінився у лютому 2021 року порівняно з січнем 2021 року.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.