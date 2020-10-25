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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 25 » 17:37:58

Кандидат в депутаты Житомирского облсовета устроил на участке потасовку: вызвали полицию и скорую

Вчера, 17:50:58 1587 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кандидат в депутаты Житомирского облсовета устроил на участке потасовку: вызвали полицию и скорую

 В селе Рыжов Чудновского района Житомирской области на участке №181189 в день голосования на местных выборах произошел конфликт между кандидатом в депутаты областного совета Константином Черпицким и членами УИК.

На место происшествия вызвали полицию и скорую медицинскую помощь, информирует ОПОРА.
 

"Там маленький участок на 79 избирателей. Приехал кандидат в депутаты областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Черпицкий. Он решил, что там какие-то нарушения и начал вмешиваться в избирательную документацию. Ему все не нравилось. К сейфа пошел, ему не понравилось, что печать в сумке головы в сейфе, протоколы не понравились как лежали. Комиссия ему помешала и в них началась потасовка", - рассказал наблюдатель.


Комиссия вызвала полицию и пока полиция ехала, во время ссоры с этим кандидатом, одному из членов комиссии стало плохо. Местный фельдшер оказала первую помощь, но вызвали "скорую".

На сайте ЦИК указано, что Константин Черпицкий баллотируется в Житомирский областной совет от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Тэги: Житомирщина, облсовет, выборы, кандидат
Комментариев: 4
login
1 Loginov leonid (login)   • 18:41:02, Вчера [Материал]
+3

То ж Черпицький це ж скомпроментований шахрай...
Дива ...я думав він сидить а він балатується по селам
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:57:43, Вчера [Материал]
+1

Ну хоть что-то. А то совсем тоскливые выборы.
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 21:04:33, Вчера [Материал]
+2

Чепчики. Восставшие из ада.
ToniGRIM
4 Антон (ToniGRIM)   • 22:48:34, Вчера [Материал]
0

опзЖоповец херов
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