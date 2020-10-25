Кандидат в депутаты Житомирского облсовета устроил на участке потасовку: вызвали полицию и скорую

"Там маленький участок на 79 избирателей. Приехал кандидат в депутаты областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Черпицкий. Он решил, что там какие-то нарушения и начал вмешиваться в избирательную документацию. Ему все не нравилось. К сейфа пошел, ему не понравилось, что печать в сумке головы в сейфе, протоколы не понравились как лежали. Комиссия ему помешала и в них началась потасовка", - рассказал наблюдатель.