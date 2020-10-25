Кандидат в депутаты Житомирского облсовета устроил на участке потасовку: вызвали полицию и скорую

В селе Рыжов Чудновского района Житомирской области на участке №181189 в день голосования на местных выборах произошел конфликт между кандидатом в депутаты областного совета Константином Черпицким и членами УИК.
На место происшествия вызвали полицию и скорую медицинскую помощь, информирует ОПОРА
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"Там маленький участок на 79 избирателей. Приехал кандидат в депутаты областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Черпицкий. Он решил, что там какие-то нарушения и начал вмешиваться в избирательную документацию. Ему все не нравилось. К сейфа пошел, ему не понравилось, что печать в сумке головы в сейфе, протоколы не понравились как лежали. Комиссия ему помешала и в них началась потасовка", - рассказал наблюдатель.
Комиссия вызвала полицию и пока полиция ехала, во время ссоры с этим кандидатом, одному из членов комиссии стало плохо. Местный фельдшер оказала первую помощь, но вызвали "скорую".
На сайте ЦИК
указано, что Константин Черпицкий баллотируется в Житомирский областной совет от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Дива ...я думав він сидить а він балатується по селам