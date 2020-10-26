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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 26 » 11:58:17

Выборы 2020: стало известно, сколько жителей Житомирщины пришли проголосовать

Сегодня, 12:07:17 2250 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Выборы 2020: стало известно, сколько жителей Житомирщины пришли проголосовать

 Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей на местных выборах 25 октября 2020 года. На момент окончания голосования явка составила 36,88%.

В Житомирской области явка несколько выше, чем средняя по стране - 37,47%.

По данным ЦИК на Житомирщине проголосовали 350 378 избирателей. Общее количество избирателей в области - 935 081.

Самые активные области:
 
  • Тернопольская - 44,68%;
  • Львовская - 43,82%;
  • Волынская - 41,89%;
  • Черниговская - 41,64%.

Наименьшая явка в таких регионах:
 
  • Донетчина - 31,67%;
  • Николаевщина - 32,02%;
  • Харьковщина - 32,33%;
  • Херсонщина - 32,39%.

 


Инфографика ЧЕСНО
Тэги: выборы, явка, Житомирская область
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