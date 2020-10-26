Выборы 2020: стало известно, сколько жителей Житомирщины пришли проголосовать

Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей на местных выборах 25 октября 2020 года. На момент окончания голосования явка составила 36,88%.
В Житомирской области явка несколько выше, чем средняя по стране - 37,47%
.
По данным ЦИК
на Житомирщине проголосовали 350 378 избирателей. Общее количество избирателей в области - 935 081.
Самые активные области:
Наименьшая явка в таких регионах:
- Тернопольская - 44,68%;
- Львовская - 43,82%;
- Волынская - 41,89%;
- Черниговская - 41,64%.
- Донетчина - 31,67%;
- Николаевщина - 32,02%;
- Харьковщина - 32,33%;
- Херсонщина - 32,39%.
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