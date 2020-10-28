В Житомире отметили 76-ю годовщину освобождения Украины от нацистских оккупантов. ФОТО

Сегодня, 28 октября, отмечается 76-я годовщина освобождения Украины от нацистских оккупантов. В этот день традиционно чтят память воинов, погибших в боях за освобождение Украины, и населения, пострадавшего от действий нацистов.
В Житомире по случаю памятной даты чиновники городского совета и ОГА возложили цветы к Вечному огню и монументу Славы.
Минутой молчания они почтили жертв самой кровавой в истории человечества войны. Мероприятие завершилось исполнением гимна Украины.
По оценкам Института истории НАНУ, прямые людские потери Украины составили от 8 до 10 миллионов человек. 700 городов, 28 тыс. сел, 16 тыс. предприятий были повреждены или уничтожены в результате боев и карательных действий оккупантов.
"В изгнании оккупантов участвовала вся Украина: регулярные советские войска и красные партизаны (вместе более 3 млн солдат-украинцев), национальное подполье во главе с Украинской повстанческой армией (около 100 тыс. человек)"
, - отмечает Украинский институт национальной памяти.
ФОТО: городской совет / ОГА
Їх окупаційна росія ,безоружних, гнала на російські кулемети і мета була окупантів знищити не тільки німців, а і чим більше українців про що відкрито заявив Жуков:
"Жуков: Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!"
Отак ставились кацапи до українців в усі часи!
Тож і тепер ми теж маєм ту ж ситуацію, але тепер окупант іншій, більш підлий,гнидний,продажний і дебільний в усіх проявах своєї агресії .
Окупував наші територіїї і підло і підступно вбиває українців . Вже 14 тис. вбили ізверги.
Кацапи-це злочинці і в нинішній ситуації нема їм виправдення бо їх жде ГААГА.
Чекаю на коментарі від представників окупанта.
Прежде всего нужно избавиться от своих недоумков и воров
ты с какой седьмой год воюеш?
ещё б смолоскыпну ходу ряженых устроили
руки на желудках отдельно доставили