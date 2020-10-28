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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 28 » 15:20:58

В Житомире отметили 76-ю годовщину освобождения Украины от нацистских оккупантов. ФОТО

Сегодня, 15:31:58 501 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире отметили 76-ю годовщину освобождения Украины от нацистских оккупантов. ФОТО

 Сегодня, 28 октября, отмечается 76-я годовщина освобождения Украины от нацистских оккупантов. В этот день традиционно чтят память воинов, погибших в боях за освобождение Украины, и населения, пострадавшего от действий нацистов.

В Житомире по случаю памятной даты чиновники городского совета и ОГА возложили цветы к Вечному огню и монументу Славы.

Минутой молчания они почтили жертв самой кровавой в истории человечества войны. Мероприятие завершилось исполнением гимна Украины.

По оценкам Института истории НАНУ, прямые людские потери Украины составили от 8 до 10 миллионов человек. 700 городов, 28 тыс. сел, 16 тыс. предприятий были повреждены или уничтожены в результате боев и карательных действий оккупантов.

"В изгнании оккупантов участвовала вся Украина: регулярные советские войска и красные партизаны (вместе более 3 млн солдат-украинцев), национальное подполье во главе с Украинской повстанческой армией (около 100 тыс. человек)", - отмечает Украинский институт национальной памяти.















ФОТО: городской совет / ОГА
Тэги: вторая мировая, украина, нацисты, Житомир
Комментариев: 8
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:53:48, Сегодня [Материал]
+1

Залишилося позбутися руснявих окупантів.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 16:31:50, Сегодня [Материал]
-6

Молодцы! С праздником!!!
predi
3 predi (predi)   • 16:52:05, Сегодня [Материал]
+3

Це може свято, чи може траур, наших батьків, дідів і прадідів!
Їх окупаційна росія ,безоружних, гнала на російські кулемети і мета була окупантів знищити не тільки німців, а і чим більше українців про що відкрито заявив Жуков:
"Жуков: Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!"
Отак ставились кацапи до українців в усі часи!
Тож і тепер ми теж маєм ту ж ситуацію, але тепер окупант іншій, більш підлий,гнидний,продажний і дебільний в усіх проявах своєї агресії .
Окупував наші територіїї і підло і підступно вбиває українців . Вже 14 тис. вбили ізверги.
Кацапи-це злочинці і в нинішній ситуації нема їм виправдення бо їх жде ГААГА.
Чекаю на коментарі від представників окупанта.
Vovik-RF
4 Vovik (Vovik-RF)   • 18:21:06, Сегодня [Материал]
-4

А predi был свидетелем этого разговора Маршала Жукова
Vovik-RF
5 Vovik (Vovik-RF)   • 18:23:04, Сегодня [Материал]
-4

На 1.
Прежде всего нужно избавиться от своих недоумков и воров
Provocateur
6 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:51:31, Сегодня [Материал]
+1

(Істерично) Ворог не в Кремлі, ворог на Банковій!!! (с)
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 19:06:48, Сегодня [Материал]
0

в Кремле много башен
ты с какой седьмой год воюеш?
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 19:05:53, Сегодня [Материал]
0

сюр какой-то.....
ещё б смолоскыпну ходу ряженых устроили
руки на желудках отдельно доставили
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