77 лет назад Житомир освободили от нацистских оккупантов

Сегодня, 31 декабря, исполняется 77 лет со дня освобождения Житомира от нацистских оккупантов. Как сообщает пресс-служба горсовета, к памятнику освободителям Житомира на площади Победы принесли цветы представители исполнительных органов городского совета и общественности.
"Почтили память тех, кто ценой собственной жизни и здоровья освободил город от нацистов"
, - отмечают в горсовете.
Нацистская оккупация Житомира
22 июня 1941 года Житомир одним из первых украинских городов подвергся бомбардировке нацистской авиации. Город был под оккупацией два с половиной года. Житомир освободили от нацистских захватчиков вечером 31 декабря 1943 года.
Во время Второй мировой войны в Житомире было уничтожено около 40% жилищного фонда, почти все предприятия, пострадали инженерные коммуникации, железнодорожная станция, трамвайный парк, электростанция и тому подобное.
Лишь в конце 50-х годов численность населения города достигла довоенного уровня.
ФОТО: Тарас Орешников
Визволення України від російських окупантів!
Бо нинішня раша-це копія німецьких фашистів один до одного як по ідеології так і по звірствам на окупованих територіях.
Фашисти і нацисти не мають ні кордонів ні національності.
Слава Україні!
Я ні в якому разі не умоляю заслуг наших ветеранів котрі боролись з фашистськими окупантами і котрих москалі, безоружних, гнали під кулемети німців. Вони герої .
Але на німецьких плечах зайшов російський фашист котрий, як показала історія, значно гірший ніж німецький по своїй люті і жорстокості.
То тобі питання фельдфебель віртуального війська, самозванець генералісимусь.
Розшифруй, хто нас "асвабаділ" від кого і що від цього отримала Україна?
І яка різниця чобіт якого окупанта буде топкати Українську землю-німецький чи російський?
Повторю і тут свій пост.
Самозванець віртуального війська не має права носити військову форму не тільки генерала, а і рядового. Це заборонено законом і для цього повинен бути дозвіл відповідних служб. Тому поздоровлення від самозванця радше викликають сміх як від клоуна, ніж якісь позитивні асоціації. Зніми форму і не позорся, вата.
До речі законом заборонено носити військовий одяг самозванцям і за це передбачена відповідальність.
Нехай приходить, аби не кацапи.
Кацапи окупували Германію і опустили народ до свого рівня відкинувши в історичному розвитку на десятки літ і люди голодні і холодні втікали від режиму кидаючись на стіну під автомати і кулемети .Те ж вони зробили і з Прибалтійськими країнами.
Американці, окупувавши іншу частину Німеччини підняли її в розвитку і ця частина процвітала і процвітає дотепер, в той час коли осоловіле осьманське іго котиться в прірву.
Тепер ферштейн вата дурнувата?.
То до нього і звертайся, а я до чого?
Але якщо він і пишався, то вірно робив.
Бо фронтовик-це не окупант це заручник російського окупанта котрий миролюбний, але кацапи поставили в такі умови в котрих або він ішов безоружний на німецькі кулемети і тоді вбьють німці, або не йти і тоді 100 відсотково вбьють кацапські "загранотряди". А при форсажі Дніпра ублюдок кацапії Жуков осознано гнав українців вплав через Дніпро і з великим цинізмом дивився як тонуть люди промовляв: "Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!"
І ці солдати, котрі вижили від руських катів і від німецьких нацистів-це дійсно Герої і їм наша велика шана.
на голову себе цветы "возложите"
вам мало фейспалма со смолянским кладбищем?
ПОММЕДЛЕННЕЕ І ПО СУТІ все розшифруй!
Чекаєм .