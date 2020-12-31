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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 31 » 10:25:00

77 лет назад Житомир освободили от нацистских оккупантов

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77 лет назад Житомир освободили от нацистских оккупантов

 Сегодня, 31 декабря, исполняется 77 лет со дня освобождения Житомира от нацистских оккупантов. Как сообщает пресс-служба горсовета, к памятнику освободителям Житомира на площади Победы принесли цветы представители исполнительных органов городского совета и общественности.

"Почтили память тех, кто ценой собственной жизни и здоровья освободил город от нацистов", - отмечают в горсовете.



Нацистская оккупация Житомира


22 июня 1941 года Житомир одним из первых украинских городов подвергся бомбардировке нацистской авиации. Город был под оккупацией два с половиной года. Житомир освободили от нацистских захватчиков вечером 31 декабря 1943 года.

Во время Второй мировой войны в Житомире было уничтожено около 40% жилищного фонда, почти все предприятия, пострадали инженерные коммуникации, железнодорожная станция, трамвайный парк, электростанция и тому подобное.

Лишь в конце 50-х годов численность населения города достигла довоенного уровня.

ФОТО: Тарас Орешников
Тэги: нацисты, вторая мировая, Житомир
Комментариев: 15
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 11:38:38, Сегодня [Материал]
+3

Светлый праздник! Спасибо Деду за Победу!!!
predi
2 predi (predi)   • 12:55:14, Сегодня [Материал]
-6

Чекаєм більш значимого свята.
Визволення України від російських окупантів!
Бо нинішня раша-це копія німецьких фашистів один до одного як по ідеології так і по звірствам на окупованих територіях.
Фашисти і нацисти не мають ні кордонів ні національності.
Слава Україні!
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:34:45, Сегодня [Материал]
0

Преди ты дурак? Или кто? Пургу несёш. Тут на ЖЖ нету простых роботяг и студентов. Лапшу ненадо вешать. Освобождение Житомира и есть значимое событие. Сверх значимое. Освобождение Украины , Европы нашими предками- это всё значимые исторические события.
predi
9 predi (predi)   • 14:29:52, Сегодня [Материал]
-6

Це ти без мізкив коли не тямиш звичайні речі товарисч фельдфебель віртуального війська!
Я ні в якому разі не умоляю заслуг наших ветеранів котрі боролись з фашистськими окупантами і котрих москалі, безоружних, гнали під кулемети німців. Вони герої .
Але на німецьких плечах зайшов російський фашист котрий, як показала історія, значно гірший ніж німецький по своїй люті і жорстокості.
То тобі питання фельдфебель віртуального війська, самозванець генералісимусь.
Розшифруй, хто нас "асвабаділ" від кого і що від цього отримала Україна?
І яка різниця чобіт якого окупанта буде топкати Українську землю-німецький чи російський?
Повторю і тут свій пост.
Самозванець віртуального війська не має права носити військову форму не тільки генерала, а і рядового. Це заборонено законом і для цього повинен бути дозвіл відповідних служб. Тому поздоровлення від самозванця радше викликають сміх як від клоуна, ніж якісь позитивні асоціації. Зніми форму і не позорся, вата.
До речі законом заборонено носити військовий одяг самозванцям і за це передбачена відповідальність.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:38:05, Сегодня [Материал]
-1

Шевченко про вас хорошо написал. Тулитесь то до Москалів, то до Ляхів. А тепер уже і до геноцыдников коренного народа.
predi
11 predi (predi)   • 15:52:31, Сегодня [Материал]
-2

Процитуй його, вата.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:38:30, Сегодня [Материал]
0

Скоро Байден прийде и порядок наведе.
predi
10 predi (predi)   • 14:40:16, Сегодня [Материал]
-4

Серйозно?
Нехай приходить, аби не кацапи.
Кацапи окупували Германію і опустили народ до свого рівня відкинувши в історичному розвитку на десятки літ і люди голодні і холодні втікали від режиму кидаючись на стіну під автомати і кулемети .Те ж вони зробили і з Прибалтійськими країнами.
Американці, окупувавши іншу частину Німеччини підняли її в розвитку і ця частина процвітала і процвітає дотепер, в той час коли осоловіле осьманське іго котиться в прірву.
Тепер ферштейн вата дурнувата?.
SlavaNibiru
14 Святослав (SlavaNibiru)   • 21:20:29, Сегодня [Материал]
-1

Отакої! А ще кілька рочків тому місцевий Сер пишався тим, що його батько Михайло Романович поважний фронтовик-окупант у складі 18-ї армії.
predi
15 predi (predi)   • 21:37:45, Сегодня [Материал]
0

Місцевий сер?
То до нього і звертайся, а я до чого?
Але якщо він і пишався, то вірно робив.
Бо фронтовик-це не окупант це заручник російського окупанта котрий миролюбний, але кацапи поставили в такі умови в котрих або він ішов безоружний на німецькі кулемети і тоді вбьють німці, або не йти і тоді 100 відсотково вбьють кацапські "загранотряди". А при форсажі Дніпра ублюдок кацапії Жуков осознано гнав українців вплав через Дніпро і з великим цинізмом дивився як тонуть люди промовляв: "Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!"
І ці солдати, котрі вижили від руських катів і від німецьких нацистів-це дійсно Герої і їм наша велика шана.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:39:31, Сегодня [Материал]
-1

Любопытно Бурисма - Байдена компания заплатила украинцам налоги?
Armen21
7 МАКС (Armen21)   • 13:49:35, Сегодня [Материал]
+3

Зачетная фотка-танк и мир мечты семьи Розенблат:)
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:58:02, Сегодня [Материал]
-5

Удевительная фотка....
pushistik13
12 Пушистик (pushistik13)   • 16:40:26, Сегодня [Материал]
-1

сюр какой-то...
на голову себе цветы "возложите"
вам мало фейспалма со смолянским кладбищем?
predi
13 predi (predi)   • 20:56:21, Сегодня [Материал]
-1

Знову обкурився ватний сказ?
ПОММЕДЛЕННЕЕ І ПО СУТІ все розшифруй!
Чекаєм .
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